Венгрия продлила срок транзита молдавского транспорта без разрешений

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Национальное агентство автотранспорта сообщает перевозчикам, что с учётом увеличения потока транспортных единиц и времени ожидания в пунктах пересечения границы с компетентными органами Венгрии были проведены переговоры о продлении транзитного периода перевозки без разрешения.

По итогам переговоров Министерство инноваций и технологий Венгрии разрешило транзит через территорию страны без предъявления разрешений до 14 марта, чтобы вернуть транспортные средства в Республику Молдова.

Национальное агентство автотранспорта напоминает, что для того, чтобы воспользоваться разрешением, Агентство предоставит венгерским властям предварительную информацию о количестве транспортных единиц, которые будут работать в пути.

– Для этого просим транспортных операторов направить информацию с приложением подтверждающих документов (CMR) на адрес электронной почты: anta@anta.gov.md, — говорится в сообщении ведомства.

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