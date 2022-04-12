Венгрия предоставила молдавским перевозчикам дополнительную квоту

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Национальное агентство автотранспорта (ANTA) сообщает, что Венгрия предоставила дополнительную квоту в тысячу разрешений на транзитные перевозки по территории этой страны транспортными единицами ЕВРО-3.

По данным ведомства, выданные разрешения действительны до 31 января 2023 года, передает moldpres.md. В то же время после обсуждения посольством Республики Молдова в Будапеште с представителями Министерства иностранных дел Венгрии относительно подписания Соглашения о грузовых перевозках с Молдовой, “венгерские власти выразили полную открытость для оказания поддержки, запрошенной РМ”, передает ANTA.

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