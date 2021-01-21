Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение вакцины “Спутник V”

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Прививка была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.

Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, а также вакцины компании AstraZeneca. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра страны Виктора Орбана. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто отправится в ближайшее время в Москву для обсуждения вакцины, передает tass.ru.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGY I). Это следует из пресс-релиза фонда.

– Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины “Спутник V” на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований “Спутник V” в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, – указано в сообщении.

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