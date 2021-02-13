Венгрия первой в ЕС начала вакцинацию от коронавируса российской вакциной “Спутник V”

Договор о поставках вакцины между двумя странами был подписан в январе. Будапешт получит от Москвы два миллиона доз “Спутника V”, чтобы привить около одного миллиона граждан.

Прежде всего вакцина предназначена для граждан старше 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. Препарат будет поступать в Венгрию в течение трех месяцев, передаёт rus.err.ee.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пока Будапешт стоит за вакцинами в одной очереди вместе с Брюсселем, государство теряет сотню человеческих жизней в день. К Пасхе в Венгрии намерены привить от коронавируса 2,5 млн человек.

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