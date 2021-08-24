Венгрия намерена к концу 2021 года запустить производство “Спутника V”

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Венгрия рассчитывает до конца текущего года получить необходимые технологии, а к концу 2022 года наладить производство российской вакцины “Спутник V”. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

– К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину “Спутник V”, – отметил он. – Таким образом, мы сможем сократить уязвимость страны, а также извлекать внешнеэкономическую выгоду посредством поставок вакцины на зарубежные рынки.

Цех по производству “Спутника V” будет построен в городе Дебрецен, передаёт tass.ru.

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