Венгрия начала строительство завода по производству вакцины «Спутник V»

0

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в стране началось строительство завода по производству вакцины «Спутник V». Завершить стройку планируется осенью 2022 года.

– Это даже не планы — мы уже начали строительство. Фабрика будет завершена к весне или осени и введена в эксплуатацию к концу следующего года, — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Петер Сийярто также отметил, что вопрос подхода к вакцинам политизируется в Евросоюзе и, возможно, в ВОЗ. По его словам, Будапешт никогда не смотрел на вакцины с идеологической точки зрения, передаёт Телеграм-канал «Спутник V».

– Я с сожалением могу сказать, что идеологизация и политизация являются двумя феноменами, которые наблюдались с момента возникновения пандемии. И это большая проблема, — сказал глава МИД Венгрии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.