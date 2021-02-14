Венесуэла получила первую партию “Спутника V”, а Индия наладила выпуск российской вакцины

Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса “Спутник V” прибыл в субботу в Венесуэлу. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

– Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта, – сказал дипломат.

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках “Спутника V” для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тысячи добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

В то же время, отмечает источник, индийские фармацевтические компании уже освоили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции “Спутник V”. Об этом сообщил заместитель вице-президента фирмы Hetero Biopharma Limited Бала Редди. Эта индийская фармацевтическая компания будет выпускать препарат в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), курирующим проект.