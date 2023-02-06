Венецианский карнавал проходит без ограничений впервые с 2019 года

0

Долгожданный праздник на воде. В Италии набирает обороты многодневный Венецианский карнавал, передаёт «МИР 24».

Самое красочное шоу года проходит на Гранд-канале. Оно ежедневно собирает несколько тысяч людей. Это участники в ярких костюмах с причудливыми масками и перьями, а также не менее многочисленные зрители. Ежедневно для них здесь проводят парад лодок и зажигательные танцы.

Праздник в этом году особенный – без малейших ограничений. Несколько лет подряд пандемия вносила свои коррективы в сценарий. А два года назад карнавал и вовсе впервые в истории прошел в онлайн-формате.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.