Венецианский карнавал проходит без ограничений впервые с 2019 года

Венецианский карнавал проходит без ограничений впервые с 2019 года

Долгожданный праздник на воде. В Италии набирает обороты многодневный Венецианский карнавал, передаёт «МИР 24». 

Самое красочное шоу года проходит на Гранд-канале. Оно ежедневно собирает несколько тысяч людей. Это участники в ярких костюмах с причудливыми масками и перьями, а также не менее многочисленные зрители. Ежедневно для них здесь проводят парад лодок и зажигательные танцы.

Праздник в этом году особенный – без малейших ограничений. Несколько лет подряд пандемия вносила свои коррективы в сценарий. А два года назад карнавал и вовсе впервые в истории прошел в онлайн-формате.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md