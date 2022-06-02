Велотур: Дни Кишинёва в Бузэу стартовали с уникальной акции

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По словам генерального примара Иона Чебана, группа велосипедистов проедет расстояние от Кишинёва до Бузэу, тем самым отметив сотрудничество между двумя муниципиями.

Старт был дан в центре молдавской столицы, возле Триумфальной арки. Мероприятие проходит под названием “Традиции и история длиною в 400 км”.

– Это настоящий вызов для любителей велоспорта. Они предложили совершить велосипедный тур из Кишинёва в Бузэу, в ходе которого посетят многие достопримечательности, – отметил генпримар.

А со 2 по 5 июня в городе Бузэу, Румыния, пройдёт второй фестиваль “Дни муниципия Кишинёв в уезде Бузэу”.

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