Велосипедист угодил под колеса машины в Тирасполе

Велосипедист угодил под колеса машины в Тирасполе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Краснодонской. Поворачивая налево, 43-летний водитель двухколёсного транспорта не убедился в безопасности манёвра и оказался под колёсами Volkswagen Sharan, которым управляла женщина. 

С места происшествия велосипедиста увезла “скорая”. Медики диагностировали у него переломы рёбер, ссадины и ушибы. Также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org. 

Автоинспекторы проводят разбирательство.

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