«Великие и простые» из Кишинёва – в Тель-Авив

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В Израиле впервые за 30 лет была издана книга писателя из Молдовы на русском языке

Наталья Лужина,

info@aif.md

Вот как можно было умудриться, чтобы издать книгу в Израиле, не потратив на это ни копейки? Едва ли этот факт можно назвать простым везением, хотя элемент удачи периодически сопутствовал доктору экономических наук, профессору, писателю-сатирику Сергею Евстратьеву.

Высокая проба

Но в основе всё-таки титанический труд и многолетний опыт. Автору недавно исполнилось 85 лет, о чём писала «АиФ в Молдове», так что есть о чём вспомнить и что рассказать.

Сборник Сергея Евстратьева под названием «Великие и простые» вышел в свет в Израиле ограниченным тиражом – так сказать, для пробы. И уже поступило сообщение, что таки да, книгу начали покупать, особенно в Хайфе, где много русскоговорящих граждан. И речь идёт об издании дополнительного тиража. Предполагается и представление в электронном виде – это уже больше для молодёжи, которая так и не привыкла читать книги в бумажном варианте.

Основатель израильского издательства «Книга Сефер» Виталий Кабаков написал в предисловии: «В человеческом миру живут Великие и Простые. О них рассказывает Сергей Евстратьев, дважды признанный писателем-сатириком № 1 в Республике Молдова и удостоенный в России премий «Золотой телёнок» и М. Е. Салтыкова-Щедрина. В книге много ума, сатиры и юмора. Читайте и обретайте».

Сравнительно недавно сборник «Великие и простые» вышел и в Молдове, правда, в ином текстовом составе. «Литературная газета», корреспондентом которой является Сергей Евстратьев, опубликовала весьма лестный отзыв, а также кое-что из самого сборника. К слову, в Москве ранее также были изданы две книги Сергея Евстратьева – «Бессарабские кушмарики» и «Поминки в Кушмэрии».

Коллеги из «Литературной газеты» прочно закрепили за ним титул рыцаря весёлого образа. Они обратили внимание на то, что Сергей Фёдорович много лет ведёт непримиримую борьбу с антирыцарями коррупции, бюрократизма, ксенофобии и т. д. «На бой он выходит в соответствующих рыцарских доспехах. Его латы выкованы из прочной разящей иронии, на голове шлем с набалдашником из убойных реприз. В бой Евстратьев всегда идёт с открытым забралом, а оно сделано из стопроцентного сарказма. Наколенники украшены узорами язвительности». Характеристика весомая, но как всё-таки в наши дни книга попала в Израиль?

– Собственный корреспондент российской «Литературки» и главный редактор «Литературного Иерусалима» Евгений Минин отобрал кое-что из моих работ для публикации в израильской прессе, – рассказывает Сергей Евстратьев. – Ну а потом поступило предложение сделать подборку произведений, которые были бы интересны израильским читателям. И опять общее название «Великие и простые» пришлось кстати, отразило смысловую нагрузку, объединило жанры и общие воспоминания. Народная мудрость гласит, что в истинно великих много простого. По-иному и быть не может, потому что они вышли из простых. Дерево тоже растёт и вверх и вниз.

Народная мудрость гласит, что в истинно великих много простого. По-иному и быть не может, потому что они вышли из простых.

Еврейский вариант

Все выходцы из СССР в какой-то степени ностальгируют по прошлому. Хорошо ли, плохо ли было, но это всё-таки этапы юности, в какой-то степени беззаботной. Коренные жители Кишинёва до сих пор вспоминают скромные, но очень уютные дворики старого города, в которых уживались представители разных национальностей и социальных статусов. В одном из таких дворов и вырос сын прокурора Сергей Евстратьев. Тому времени были посвящены его «Записки из кишинёвской тетради», а второе название воспоминаний, облачённых в литературную оболочку, – «Восемь евреев и два прокурора». Эта, пока последняя работа писателя-сатирика, и возглавила сборник, изданный в Израиле.

Далее следуют условный раздел «Три писателя и один актёр». Речь идёт о людях, с которыми автор общался лично и которые, возможно, укрепили его веру в сатиру и юмор, как в спасение человечества. В своих небольших очерках, написанных в разные времена, автор точно определял характеристики своих персонажей.

С Эфраимом Баухом он познакомился ещё во время учёбы в Кишинёвском государственном университете, хоть и учились они на разных факультетах. Это уже потом Фима, как смело может называть его Евстратьев, стал поэтом, переводчиком, журналистом и общественным деятелем, председателем Федерации союзов писателей Израиля, объединяющей 12 языковых союзов, а в настоящее время – председатель Всеизраильского объединения землячеств выходцев из Молдавии. Сергею Евстратьеву довелось встретиться с Михаилом Жванецким, Геннадием Хазановым, Игорем Губерманом, о которых он с теплотой тоже написал в своих воспоминаниях.

Третья часть сборника называется «А гройсе хухэм и кушма маре». Как уточнил автор, в Бессарабии – сиречь в Молдове – людей пустоватых, но тщеславных иронично называют «кушма маре», что в переводе на русский обозначает «большая шапка». У евреев есть понятие «гройсе хухэм» – большой мудрец. В тандеме эти два понятия открывают заключительную часть книги, где собраны однострочные стихи и афоризмы, в основном – про жизнь со всеми её составляющими, включая молдавские реалии.

Как бы то ни было, пусть там, в Израиле, вспоминают старый Кишинёв, где когда-то было много рассудительных евреев и честных прокуроров.

Традиции

Дефиле молдавских костюмов в Женеве

Екатерина Кожухарь,

Женева

В день Национального костюма, отмечаемого в нашей стране 24 июня, в Женевском музее искусства и истории прошёл показ женских и мужских традиционных нарядов Молдовы, Румынии и Афганистана.

Праздник был организован Постоянным представительством Республики Молдова в ООН в Женеве. Изюминка вечера была не только в оригинальности костюмов, но и в том, что моделями выступили сотрудники посольства и представители молдавской диаспоры в Швейцарии.

Открывая вечер, посол Молдовы в Швейцарии и постоянный представитель РМ в ООН в Женеве Татьяна Молчан рассказала о том, почему важно отмечать этот день.

– Каждый народный костюм – это сокровищница нации. В узорах блузок ии или катринцы зашифрованы сильные смыслы и послания, история народа, – говорит Т. Молчан. – Даже один символ может рассказать многое о Молдове. Поэтому для нас важно бережно относиться к этому культурному наследию, как к сохранению наших ценностей и идентичности. Нам также хочется показать и что-то общее, объединяющее все народы, что скрыто в глубоком символизме национальных костюмов.

Гостям показали несколько документальных фильмов о значении символов и узоров на молдавских костюмах, например, «древо жизни», «человек-дерево», цветы как символ процветания. Присутствующие впервые смогли увидеть и коллекцию мужских костюмов.

В комментарии «АиФ в Молдове» Татьяна Молчан подчеркнула, что с ассоциацией Şezătoarea Basarabiei, которая предоставила 18 костюмов, они сотрудничают уже второй год, но только сейчас удалось собрать и привезти мужские наряды.

– В Şezătoarea Basarabiei входят женщины, которые любят и ценят молдавские традиции, при этом они занимаются своей профессиональной деятельностью, среди них много врачей, учителей, адвокатов. Они шьют и вышивают костюмы для себя по эскизам из Национального музея Молдовы с учётом специфики своего района или села. В этом их уникальность, – рассказывает посол Молдовы в Швейцарии и постоянный представитель РМ в ООН в Женеве. – Интересным опытом стало и то, что моделями на дефиле выступили наши сотрудники и друзья посольства Молдовы. Сначала они немного смущались, особенно мужчины, но, надев костюмы, преобразились, приосанились, выступили горделиво.

Если молдавские и румынские народные костюмы были близки по символизму, форме, то наряды из Афганистана сильно контрастировали, поражая не менее изысканным кроем и богатством узоров. Поскольку народные убранства обычно изготавливаются женскими руками, продвижение и популяризация нацио-

нальных костюмов – это и поддержка женщин. Приняв предложение дизайнера афганского происхождения из Гантода-Манилы, Постоянное представительство Молдовы в ООН в Женеве показало открытость к многокультурности и диалогу, а также поддержало роль и права женщин в Афганистане. Кроме того, это внесло ещё одну яркую ноту в дефиле.

Праздник национального костюма украсили народные песни в исполнении 9-летней Валерии Попушой, а также дегустация молдавских вин и плацинд.