Великая суббота перед Пасхой — что нельзя делать, а что можно

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Суббота, которая наступает на Страстной неделе перед Пасхой – это особый день. Поэтому часто интересуются вопросом: что можно и что нельзя делать в субботу перед Пасхой?



В Страстную пятницу Спасителя распяли, а всю субботу его тело пролежало в гробнице. И скорбь близких людей у гроба Христа была очень тяжелой, ведь едва ли кто-то надеялся на то, что он воскреснет.

Вот почему Великая (Страстная) суббота – это очень драматичный день. И потому нежелательно устраивать любое веселье, посещать вечеринки, петь, танцевать и т.д. В связи с этим день субботы еще называют тихим – верующим людям действительно лучше воздержаться от мирского шума. Также лучше отказаться от работы в огороде, охоты и рыбалки.

Что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой

Прежде всего, это день, в котором нужно постараться сдерживать все земные страсти. Недопустимо ругаться, тем более сквернословить и вообще раздражаться. А значит, все выяснения отношений лучше оставить на потом. Ведь грядет Пасха, и пора настраиваться на светлые волны праздника.

По возможности лучше не уделять время веселым вечеринкам, перенести празднование каких-либо дат. Нежелательно заниматься домашней работой, тяжелым трудом. Лучше так спланировать свое время, чтобы выполнить рутинные обязанности до скорбного часа.

Что можно делать в Страстную субботу

Поскольку речь идет о том, что в этот день верующие особенно поминают Христа, важно уделить достаточное внимание своей духовной жизни. Будет правильно посетить церковное богослужение, которое начинается с раннего утра и продолжается в течение всего дня. Причем вечером оно переходит во всенощную, а затем уже и наступает Светлое Воскресение.

А еще в народе суббота зовется также Красильной (или Красной), поскольку хозяйки завершают последние приготовления к Светлой Пасхе. В доме красят яйца, пекут куличи, запекают буженину. Хотя традиционно принято закончить всю домашнюю работу еще в Чистый четверг (убираться в доме, мыться), церковь не запрещает заняться делами и в субботу.

Конечно, в такой день можно читать Библию, творить молитвы, совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Здесь можно ориентироваться на свой внутренний голос. Возможно, кто-то уже давно нуждается в вашем внимании – тогда стоит навестить человека и посильно помочь ему.

Нелишним будет попросить прощения и самому простить других людей. Ведь делая даже самые малые дела, мы реально меняем мир к лучшему и наполняем его радостью.

Что можно есть в Страстную субботу в пост

А еще можно позаботиться о завтрашних торжествах – традиционно хозяйки начинают собирать пасхальные корзины, чтобы освятить в церкви праздничную еду. В связи с этим возникает вопрос: что едят в субботу перед Пасхой?

На самом деле это последний день Великого поста, поэтому лучше постараться выдержать ограничения. К тому же, терпеть осталось недолго – уже завтра можно будет вкушать любые блюда.

А в саму субботу можно довольствоваться только таким меню:

хлеб (несдобный);

фрукты и овощи в любом виде;

вода.

Великая суббота — это последний день Великого поста, и он очень строгий (хлеб и вода). А если говорить о том, когда разрешается субботняя трапеза перед Пасхой, — то только после окончания всенощной в храме. Фактически Великий пост заканчивается именно в воскресенье: после службы верующие торжественно произносят: «Христос воскрес! Воистину воскрес!»

И тогда уже можно вкусить пасочки, яйца и другую еду. После чего прихожане расходятся по домам, отдыхают и ложатся спать. А вот настоящий праздник Пасхи наступает спустя несколько часов после пасхальной ночи – и длится он как минимум неделю.

Народные приметы и поверья в Великую субботу

Как мы знаем, это особо драматичный день: тело Спасителя уже сняли с креста и положили в гроб. Конечно, в такой день стоит воздержаться от любых ссор, и даже раздражение лучше оставить на потом. И еще нужно обратить внимание на такие народные приметы и поверья:

На Страстную субботу лучше не планировать никаких шумных вечеринок. Если даже выпадет день рождения, отметить его следует как можно скромнее. А если же устроить пир на весь мир, то это недобрый знак: год может сложиться и не так удачно, как вы планировали.

Также в народе считается, что не нужно в субботу выносить мусор и вообще ничего (любой предмет) из дома, в том числе нельзя давать взаймы. Повремените до воскресенья — ведь если ослушаться, это может породить мелкие неприятности, неудачи и навредить вам.

Если куличи в Великую субботу получились на славу, это очень хороший символ: год сложится и порадует близких приятными событиями.

Если проснуться именно во время пасхального рассвета и увидеть его – в делах наступит новая светлая полоса.

Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, это знак очень хороший. Ходит поверье, что тогда в ближайший год все члены семьи будут здоровыми, и никакие несчастья их не коснутся.

Лучше постараться не проспать утреннее богослужение и вообще встать пораньше. Опоздать в церковь – недобрый знак.

Интересно, что своеобразная система пасхальных символов и знаков есть даже у охотников. Если описать все их приметы, понадобится целая книга. Но самое главное правило – в такой день категорически нельзя проливать кровь животных, это считается большим грехом. Поэтому с охотой (и рыбалкой) нужно повременить.

Если в субботу перед Пасхой было ясно и тепло — то всё лето будет ясным и солнечным. А если выдалась пасмурная погода — быть холодному и дождливому лету.

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