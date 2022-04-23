Великая суббота: что можно и нельзя делать в последний день перед Пасхой

Великая суббота: что можно и нельзя делать в последний день перед Пасхой

Последний день перед Пасхой одновременно и скорбный, и радостный. В пятницу Иисуса Христа распяли, а в Великую субботу вспоминают телесное погребение Спасителя.

В православных церквях в Великую субботу проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как она является началом Пасхи. Суббота – финальный день Великого поста. Время окончания подготовки к празднику и последняя возможность очистить душу от грехов. В народе этот день называют ещё Тихая суббота или Красильная суббота, пишет tvsamara.ru.

Что можно и нельзя делать в этот день:

  • В этот день можно красить яйца и печь куличи, украшать дом цветами и ветвями деревьев.
  • Можно попросить прощения и искренне простить своих обидчиков.
  • Верующие в этот день собирают Пасхальную корзину в церковь.
  • В шестой день Страстной недели нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Надо раздавать милостыню.
  • Верующим надлежит воздерживаться от мирского шума. Нельзя планировать любые развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, устраивать торжества, будь то свадьбы, дни рождения, различные юбилеи. Ведь если смеяться в тихую субботу – год плакать придётся.
  • Не принято в этот день заниматься чревоугодием, злоупотреблять выпивкой. Пить спиртное можно только тем, кто держал пост. Допускается немного красного вина.
  • Стоит воздерживаться от выяснения отношений и ругани. Нельзя обзываться и сквернословить, иначе весь год будет в склоках и скандалах.
  • Домашние дела в этот день под запретом. Нельзя рукодельничать, охотиться и ловить рыбу, забивать скот и птицу.
  • Ремонт и строительство лучше отложить на другие дни: продолжается запрет на работу в огороде, уборку и стирку. Считается, что нельзя даже мыться.
  • В Великую субботу нельзя отказывать просящим, но отдавать последнее не стоит. Также нельзя брать в долг, иначе можно лишиться благополучия.
  • Нельзя посещать кладбище и поминать умерших.

Народные приметы и поверья в Великую субботу:

  • Именно в страстную субботу можно узнать, каким будет лето. Если день пасмурный, то лето будет прохладным и дождливым.
  • Если куличи в Великую субботу получились на славу, это очень хороший знак: год сложится и порадует близких приятными событиями.
  • Если проснуться именно во время пасхального рассвета и увидеть его – в делах наступит новая светлая полоса.
  • Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, тогда в ближайший год все члены семьи будут здоровыми, и никакие несчастья их не коснутся.
  • Проведённая ночь без сна перед Пасхой – залог счастья на весь год.

Какую пищу можно принимать в последний день Великого поста:

Лучше постараться выдержать ограничения. Можно довольствоваться таким меню: несдобный хлеб, фрукты и овощи в любом виде, вода. Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. После службы можно вкусить творожную пасху, яйца и другую еду.

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