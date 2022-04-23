Великая суббота: что можно и нельзя делать в последний день перед Пасхой

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Последний день перед Пасхой одновременно и скорбный, и радостный. В пятницу Иисуса Христа распяли, а в Великую субботу вспоминают телесное погребение Спасителя.

В православных церквях в Великую субботу проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как она является началом Пасхи. Суббота – финальный день Великого поста. Время окончания подготовки к празднику и последняя возможность очистить душу от грехов. В народе этот день называют ещё Тихая суббота или Красильная суббота, пишет tvsamara.ru.

Что можно и нельзя делать в этот день:

В этот день можно красить яйца и печь куличи, украшать дом цветами и ветвями деревьев.

Можно попросить прощения и искренне простить своих обидчиков.

Верующие в этот день собирают Пасхальную корзину в церковь.

В шестой день Страстной недели нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Надо раздавать милостыню.

Верующим надлежит воздерживаться от мирского шума. Нельзя планировать любые развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, устраивать торжества, будь то свадьбы, дни рождения, различные юбилеи. Ведь если смеяться в тихую субботу – год плакать придётся.

Не принято в этот день заниматься чревоугодием, злоупотреблять выпивкой. Пить спиртное можно только тем, кто держал пост. Допускается немного красного вина.

Стоит воздерживаться от выяснения отношений и ругани. Нельзя обзываться и сквернословить, иначе весь год будет в склоках и скандалах.

Домашние дела в этот день под запретом. Нельзя рукодельничать, охотиться и ловить рыбу, забивать скот и птицу.

Ремонт и строительство лучше отложить на другие дни: продолжается запрет на работу в огороде, уборку и стирку. Считается, что нельзя даже мыться.

В Великую субботу нельзя отказывать просящим, но отдавать последнее не стоит. Также нельзя брать в долг, иначе можно лишиться благополучия.

Нельзя посещать кладбище и поминать умерших.

Народные приметы и поверья в Великую субботу:

Именно в страстную субботу можно узнать, каким будет лето. Если день пасмурный, то лето будет прохладным и дождливым.

Если куличи в Великую субботу получились на славу, это очень хороший знак: год сложится и порадует близких приятными событиями.

Если проснуться именно во время пасхального рассвета и увидеть его – в делах наступит новая светлая полоса.

Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, тогда в ближайший год все члены семьи будут здоровыми, и никакие несчастья их не коснутся.

Проведённая ночь без сна перед Пасхой – залог счастья на весь год.

Какую пищу можно принимать в последний день Великого поста:

Лучше постараться выдержать ограничения. Можно довольствоваться таким меню: несдобный хлеб, фрукты и овощи в любом виде, вода. Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. После службы можно вкусить творожную пасху, яйца и другую еду.

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