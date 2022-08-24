Великая сила документов

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О том, почему надо сохранить память о Ясско-Кишинёвской операции

Наталья Лужина, info@aif.md

24 августа Молдова отмечает день своего освобождения от фашистских захватчиков. Экспонаты и документы, отображающие события тех далёких дней, хранятся во многих музеях мира, конечно же, их немало и в нашей стране. И чем дальше временные рамки отодвигают нас от победных дней, тем важнее сохранение памяти о них.

Исторический контекст

Есть небольшой экспозиционный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, и в Национальном музее истории. К сожалению, он представлен только двумя героями Советского Союза – Ф. Жарчинским и И. Ковалем – участниками освобождения Молдовы. Однако своей глубиной, зрелищностью, достоверностью поражает музейная диорама, отражающая один из заключительных фрагментов Ясско-Кишинёвской операции. По уровню исполнения и масштабу она – третья на постсоветском пространстве после диорамы Бородинской битвы (Москва) и Севастопольской диорамы.

– Наш уникальный экспонат выполнен студией военных художников им. Митрофана Грекова, – рассказывает музеограф, хранитель фотодокументального фонда Национального музея истории Молдовы Мария Евдокимова. – Исполнителями были советский художник-баталист, заслуженный деятель искусств РСФСР и Украинской ССР Николай Присекин и заслуженный художник РСФСР Алексей Семёнов. Диорама была открыта в 1990 году к 45-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Её размер – 11 на 45 метров, а вместе с натурным фоном составляет 800 м². К слову, Николай Присекин создал 11 аналогичных диорам в разных уголках СССР. Но этого неповторимого экспоната, документа панорамно-диорамного искусства, не было бы, если бы к нам в 1979 году не пришёл замечательный музейный работник полковник в отставке Дмитрий Крупенников, который прошёл всю Великую Отечественную войну, был участником военных действий на острове Даманский и долгое время работал на военной кафедре Кишинёвского государственного университета.

Если художники воплощали творческую часть проекта, то Дмитрий Крупенников трудился в разных архивах, чтобы точно передать исторический контекст. При создании диорамы были исследованы подвиги 34 реальных участников Ясско-Кишинёвской операции, воевавших в районе Леушен. То есть в экспонате, являющимся историческим документом, отражены конкретные события, факты и люди. Он – неопровержимое доказательство мужества и патриотизма советского солдата.

Как бы ни определялись исторические события, но я, как хранитель фотодокументального фонда, придерживаюсь того факта, что есть документы и как бы их ни трактовали историки с одной и с другой стороны, они неопровержимо доказывают действенность того или иного исторического события.

Реальные герои

На создание диорамы ушло восемь лет. Её авторы несколько раз выезжали на места боёв, чтобы изучить рельеф, запечатлеть все детали местности. При реконструкции событий были использованы различные художественные приёмы. К примеру, если двигаться по полукругу диорамного зала, возникает ощущение, что ствол сбитого фашистского танка постоянно направлен в вашу сторону. Впечатление от созерцания усиливает звуковое сопровождение: шум самолётов, стрельба, перекличка воинов. Диорама в какой-то мере собирательный образ событий Ясско-Кишинёвской операции, но в ней отражены и реальные герои.

– Когда заходишь в диорамный зал, сразу ощущаешь дух Победы, несокрушимость советских воинов, – комментирует М. Евдокимова. – Представьте день 24 августа 1944 года. Идёт наряжённый бой. В центре панорамного изображения находится Герой Советского Союза, на тот момент ещё ефрейтор Лев Хандриков. Он по собственной инициативе захватил пушку противника и развернул её в сторону врага. Разгорячённый в бою, свободной рукой он показывает, что необходимы снаряды.

Отважно сражались и советские лётчики, в частности 179-й гвардейский истребительный полк, получивший в то время условное наименование «группа Смерч». В нём воевали такие прославленные ассы, как Иван Кожедуб, Кирилл Евстигнеев, Николай Скоморохов, Игорь Середа и многие другие. На диорамном полотне видно, как словно огненный смерч проносится ИЛ-2. Экипаж горящего самолёта, в составе младшего лейтенанта Нагошина и воздушного стрелка старшего сержанта Гаврилова, направил в зенитную батарею немцев свою горящую машину.

В Ясско-Кишинёвской операции принимали участие воины разных национальностей. Дмитрий Крупенников после своих исследований выяснил, что в боях участвовали 9906 уроженцев Молдовы. Со временем, благодаря работе поисковых отрядов и историков, эти данные дополнялись.

Бесценные материалы

В Национальном музее Молдовы хранится очень много экспонатов и документов времён Великой Отечественной войны. В большей степени это связано с тем, что с 1975 по 1985 год это был Музей воинской славы. Естественно, сотрудники собирали материалы, документы, личные вещи участников Великой Отечественной войны. С 1985 года музей стал государственным историческим, расширились рамки исследовательской и поисковой работы. Кроме того, после ликвидации музеев Дружбы народов, Истории партии, Истории комсомола, Атеизма, Г. Котовского и С. Лазо все материалы влились в фонд главного хранилища нашей страны.

– Как бы ни определялись исторические события, но я, как хранитель фотодокументального фонда, придерживаюсь того факта, что есть документы, и как бы ни трактовали их историки с одной и с другой стороны, они неопровержимо доказывают действенность того или иного исторического события. Документ – это великая сила, – утверждает М. Евдокимова.

С 1997 года в Национальном музее введена электронная база данных богатейших материалов по всем важным моментам образования и существования молдавской государственности. Помимо этого, в течение двух лет проводится сканирование архивов, которые по мере копирования будут представлены для всеобщего изучения. Сотрудники музея приглашают воспользоваться этим бесценным материалом. Собираются фотографии и документы сегодняшнего дня – пусть их оценивают наши потомки.

Наряду с этим очень хотелось бы, чтобы продолжала существовать и памятная диорама, которая обычному сканированию не подлежит, но она нужна нашим детям и внукам. Пока что зрелищное полотно представлено к обзору и продолжает поражать своей монументальностью посетителей музея.

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Решающий момент

Кишинёв в годы Великой Отечественной войны находился под фашистской оккупацией 1134 дня – с 16 июля 1941-го по 24 августа 1944 года. Город был освобождён войсками 5-й Ударной армии на 1160-й день cо дня начала войны и на 5-й день Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции.

– На диораме «Ясско-Кишинёвская операция» изображён момент, когда колонны немецких 7-го и 44-го армейских корпусов, двигавшиеся к Пруту из района Кишинёва, на подступах к селу Лэпушна были встречены 16-й механизированной бригадой полковника Маршева, а в селе Леушены – танкистами 41-й танковой бригады полковника Копиенко, – рассказывает доктор философии, историк и политолог Борис Шаповалов. – Завязался жестокий встречный бой, в результате которого гитлеровцы понесли большие потери. Первыми вышли к Пруту части 7-го механизированного корпуса из состава войск 3-го Украинского фронта. 23 августа в 13:00 63-я механизированная бригада этого корпуса ворвалась в село Леушены, где разгромила тылы 115-й, 302-й, 14-й, 306-й и 307-й пехотных дивизий 6-й немецкой армии, захватив массу пленных, и заняла линию Прута в районе Леушены – Немцены. 16-я механизированная бригада, уничтожив противника в районе сёл Сарата-Галбенэ, Карпинены, Лэпушна, отрезала немецким войскам путь на запад из лесов восточнее Лэпушны. В тот же день 36-я гвардейская танковая бригада овладела переправой через Прут севернее Леово.

Получив сокрушительный удар, немецкие войска повернули на северо-запад, чтобы переправиться за Прут в районе Немцень. Однако и здесь их встретили советские танки.

К рассвету 24 августа части 7-го механизированного и 6-го гвардейского стрелкового корпусов 3-го Украинского фронта одновременно в нескольких местах форсировали Прут, захватили плацдармы на участке от Леушен до Леово включительно, и вскоре соединились в районе румынского города Хуши с передовыми отрядами 110-й и 170-й танковых бригад 18-го танкового корпуса генерала Полозкова 2-го Украинского фронта. Примерно в то же время войска 5-й ударной армии генерала Берзарина, освободив в результате ночного штурма Кишинёв, вышли на рубеж Бардар, Зымбрень, Резены.

24 августа был завершён первый этап стратегической операции 2-го и 3-го Украинских фронтов – прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск.