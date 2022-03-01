Вечная тема войны и мира

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О том, почему мы не должны забывать прошлое

22 февраля в Российском центре науки и культуры состоялась презентация книги, посвящённой событиям Великой Отечественной войны – «Плацдармы Победы на Днестре». Организовали мероприятие Национальный координационный комитет «Победа» и Союз офицеров Республики Молдова (СОРМ).

Союз трёх авторов

Книга «Плацдармы Победы на Днестре» посвящена 75-летию Победы. Её представление должно было состояться 9 мая 2020 года, но вмешалась пандемия. В итоге всё сложилось очень правильно: презентация прошла накануне Дня защитника Отечества, который объединяет многих людей – уроженцев Советского Союза.

– Мы рады, что подобные издания выходят в Республике Молдова и благодарим за этот труд уважаемых историков, поскольку, безусловно, память о войне должна сохраняться, – сказал руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьёв. – Это нужно делать, чтобы не допускать новых трагедий. Молдавия сразу стала театром военных действий, первый немецкий самолёт был сбит на молдавско-румынской границе 22 июня 1941 года. Среди миллионов советских людей, мобилизованных в армию, около 400 тыс. были выходцами из Молдавии. О подвигах героев необходимо говорить.

В книге описываются события, которые заложили успех легендарной Ясско-Кишинёвской операции. Она состоит из двух частей. Первая – историческая, где профессиональные историки – бригадный генерал, экс-министр обороны Виктор Гайчук и политолог, доктор философии Борис Шаповалов – рассказывают о том, как это было. Вторая часть – героическая поэма журналиста и писателя Михаила Лупашко «Битва на Днестре».

– «Плацдармы Победы на Днестре» ценна не только тем, что в ней собраны серьёзные документальные материалы, но и тем, что в ней прочитывается и личное отношение к происходившему, – уточняет доктор исторических наук, доцент Олег Рыбаков. – Борис Шаповалов родом из Кицкан, он рос в этих легендарных местах и неоднократно бывал на всех плацдармах. Поэтому он пишет не только разумом, но и сердцем. Очень хорошо, что подключились Виктор Гайчук, который знает эти плацдармы с точки зрения тактики и стратегии, и публицист Михаил Лупашко, внёсший очень важную поэтическую составляющую. С каждым разом книги, над которыми работали эти авторы, становятся всё более интересными и качественными, они будут долго служить, а Шерпенский плацдарм – это центр военно-патриотического воспитания.

Именно благодаря тому, что солдаты и офицеры стояли насмерть в Шерпенах и на других стратегических точках, Ясско-Кишинёвская операция была реализована в течение 10 дней и с наименьшими потерями – 1% от всех участников.

Не пустые слова

Политолог, доктор философии Борис Шаповалов пояснил, что эта совместная работа уникальна и тем, что впервые за все годы авторы написали сразу о всех семи плацдармах на Днестре, а также о 47 воинах, которые получили в этих боях звание Героя Советского Союза. Книга появилась с подачи Михаила Лупашко, который попросил дать исторический комментарий к его поэме.

– Нам, историкам, пришлось хорошо поработать, чтобы создать достойное сопровождение к этому литературному произведению. Книга была написана и составлена довольно быстро, но поскольку её презентация из-за карантина затянулась, мы обратились к телеканалу Accent TV с просьбой создать её короткую телевизионную версию, – пояснил Борис Шаповалов. – Так, буквально за неделю появился документальный фильм «Плацдармы Победы». Спасибо за это Станиславу Выжге, Людмиле Бельченковой и всем, кто работал над этим проектом.

Виктор Гайчук обратил внимание на то, что плацдармы – это ядра военных операций, особенно когда форсируются реки. Это точки, откуда начинаются наступления. На плацдармах воины должны были держаться, выстоять любой ценой, именно поэтому на этих важных объектах рождалось много орденоносцев, в том числе и Героев Советского Союза.

– Люди проходили через ад и, конечно, некоторые не выдерживали, – уточняет бригадный генерал, экс-министр обороны Виктор Гайчук. – Но именно благодаря тому, что солдаты и офицеры стояли насмерть в Шерпенах и на других стратегических точках, Ясско-Кишинёвская операция была реализована в течение 10 дней и с наименьшими потерями – 1% от всех участников.

Для всех офицеров, пришедших на презентацию, война и Победа – не пустые слова, а служба в рядах Советской Армии – часть их жизни. Не самая простая, но и не плохая, потому что их дурному не учили. Люди в военных мундирах лучше других понимают, что значит защищать родину и помогать тем, кто слабее.

Дары памяти

Член исполкома Союза офицеров, зампредседателя Республиканского совета ветеранов Ефим Донос считает, что книга должна работать, только тогда она может достичь своей цели. Она должна попадать к людям, в первую очередь к молодёжи.

– Ранее молдавскими историками был написан сборник, развенчивающий мифы о Великой Отечественной войне. На пленуме ветеранских организаций СНГ и Прибалтики в Москве, где мне довелось побывать, книгу моментально расхватали, – рассказал Ефим Донос. – Издание о Шерпенском плацдарме тоже обязательно будет востребовано не только у нас в стране.

Эту мысль поддерживает и председатель гагаузской общины РМ, доктор юридических наук Николай Терзи. Он убеждён, что 9 мая, когда мы празднуем День Победы, борьба не заканчивается, она приобретает другие формы, более разумные, отражается в литературе, поэзии, музыке.

– Я считал, что в 90-е мы пережили всё самое трудное, оказалось, что нет, поэтому такие книги должны быть и их нужно читать молодёжи. Мы должны избегать двойственных ситуаций и трактовок истории, – уверен Николай Терзи.

К юбилею Победы были созданы не только исторические и литературные произведения, но и музыкальные. Песня «Шерпенский плацдарм», написанная руководителем ансамбля «Рапсодия» Натальей Барабанщиковой, стала своеобразным гимном, который со слезами слушают представители всех поколений.

– Эта песня буквально приснилась мне и была написана за один день, – утверждает Наталья Барабанщикова. – Она посвящена героям, воевавшим на нашей земле. Спасибо всем, кто помогал её рождению и взлёту.

Депутат парламента Елена Белякова провела временны`е параллели между прошлым и настоящим. Все мы сейчас тоже находимся на своём определённом плацдарме, и если его сдадим, наш мир изменится и нам будет очень тревожно за следующие поколения.

– В поэме Михаила Лупашко прозвучала фраза, что «фашизм разгромлен, но фашизм не умер». Это то, о чём мы все должны сегодня говорить, – убеждена Елена Белякова. – Недавно состоялась Мюнхенская конференция по безопасности, на которой представитель Германии заявил, что они не признают геноцид, происходивший в годы войны. Мы должны осознавать, что опять находимся на плацдарме, который нужно отстоять.

Авторы книги «Плацдармы Победы на Днестре» продолжают работу над этим проектом. Они создают дары памяти, которые мы должны принимать с благодарностью. И ещё следует помнить: тех, кто забывает прошедшие войны, ждут новые. Давайте об этом не забывать.

Комментарий

Невыдуманное наследие

Григорий Новак, депутат парламента:

– Мои деды воевали. Я считаю себя потомком победителей и своим детям буду рассказывать о том, что услышал от них, – какой ценой досталась эта Победа. Шерпенский плацдарм – то место, которое хочется посещать не только 24 августа, в день освобождения Молдавии. Мы с друзьями были там перед Новым годом, не все из них знали, что у нас есть такой величественный мемориальный комплекс. Четыре часа пребывания там пролетели незаметно. Огромное спасибо авторам книги за то, что оставляют нам наследие, которое мы можем передать следующему поколению, чтобы сохранить невыдуманную историческую память.

Мнение Лащёновой

Подвиги объединяют города

Шерпенцкий плацдарм – безграничная тема, как и всё, что происходило в Молдове в годы войны. Прошлое напоминает о себе, оно тесно связано с настоящим, и эта связь не ослабевает. В России зародился очень важный проект «Родина подвига – родине героя». Идея проекта – вовлечение муниципальных и местных сообществ в процессы увековечения памяти о советских воинах-победителях и их союзниках по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Источниковедческую и духовно-нравственную основу проекта составляют подвиги и фронтовые биографии её участников – Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы.

Яркий пример для Молдовы – история лётчика-разведчика 2-го Украинского фронта Григория Лядова, который геройски погиб в бою за Молдавию 31 мая 1944 года возле села Стрымба. И вот 24 августа 2021 года состоялось подписание договора о побратимстве между Добрянским городским округом (Россия), где родился героический лётчик, и Рышканским районом Молдовы, где он погиб. Подвиги объединяют не только поколения, но и города.

Людмила Лащёнова,

председатель Русской общины РМ

Наталья Устюгова