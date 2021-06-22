Вечерняя температура

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Норма это или патология?

Температура – важный индикатор здоровья человека. На неё ориентируются, когда наблюдают за здоровьем заболевшего человека. При этом именно температура нередко считается и достаточно загадочным вариантом, так как она может не повышаться в тех ситуациях, когда в организме есть инфекция – известны (и неоднократно) случаи пневмонии без температуры. А также она может внезапно повышаться без каких-либо патологических причин.

Люди иногда сталкиваются и с таким явлением, как повышение температуры по вечерам с завидной регулярностью. При этом далеко не всегда понятно, норма это или патология.

Физиологически естественно

Как отмечают врачи, не всегда надо паниковать, если отмечается повышение температурных значений по вечерам. «В норме по вечерам наша температура тела может повышаться на 0,4 градуса к привычному значению. Повышение температуры по вечерам до 37,5°С может иметь физиологические и патологические причины. Давайте разберёмся по порядку.

Физиологическое повышение температуры – это просто реакция нашего организма на что-либо. К числу таких факторов, которые приводят к повышению температуры, относят различные физические нагрузки, приём на ужин слишком горячей пищи (в этом случае температурные показатели повысятся сразу после еды), днём перегуляли на солнце, использовали в качестве терапии сильные лекарственные средства, если присутствует ПМС, беременность или овуляция, при приёме горячей ванны или душа, после употребления алкоголя. У детей температура может повышаться при прорезывании зубов, плаче, если малыш очень тепло одет», – говорит врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко.

Она также добавляет, что повышение температуры в таких ситуациях считается безопасным. Ничего делать с таким явлением не нужно – оно проходит самостоятельно без каких-либо манипуляций.

ВАЖНО! Если появились регулярные повышения температуры тела, надо насторожиться и обратиться к врачу.

Патология процесса

Чаще всего вечернее повышение температуры из числа патологических приходится на долю простудных заболеваний. Однако встречаются и другие ситуации, которые могут вызывать подобное явление. «Если говорить про патологические повышения температуры по вечерам, можно говорить про то, что в организме есть какая-то инфекция, например мочеполовая. Также можно заподозрить воспаление, протекающее на данный момент неявно – для его определения надо сдать С-реактивный белок, и, если анализ подтвердит подозрение врача, можно будет искать причину. Реагирует температура и на гормональные сбои, а также проблемы в работе щитовидной железы. Например, такое явление чаще отмечается при гипертиреозе. На фоне аутоиммунных заболеваний температура может повышаться по вечерам. И онкология может вызывать подобную проблему в вечернее время», – говорит врач-терапевт.

Термоневроз

Отдельно можно выделить особое неврологическое состояние, которое приводит к непредсказуемым повышениям температурных значений – термоневроз. «Отдельно определяется нарушение терморегуляции под названием термоневроз. Терморегуляция – это способность нашего организма поддерживать постоянную температуру тела (36,5–37°С) независимо от температуры окружающей среды. Иногда механизмы терморегуляции дают сбой. Причины может быть две.

Первая – психогенный невроз возникает на фоне стрессов, переживаний и различных потрясений. Вторая – нейрогенный термоневроз развивается при нарушениях работы нервной системы. Например, при наличии гематом, кист и прочих образований, которые могут в тех или иных ситуациях давить на центры терморегуляции», – говорит Татьяна Романенко. Термоневроз, отмечает врач, можно распознать по специальному тесту, называющемуся «аспириновой пробой». Здесь используется жаропонижающее. Проводить такой эксперимент рекомендуют при значении температурных показателей выше 37,2 градуса.

Для проверки такого нарушения надо использовать простой алгоритм. Сначала измерить вечернюю температуру тела, затем выпить жаропонижающее по инструкции к препарату, через полчаса снова померить температуру. Повторные замеры произвести через час и полтора. «Если температура не падает, то, вероятнее всего, произошёл сбой терморегуляции. Ещё особенности этого состояния: скачки температуры в течение дня, повышение температуры при переутомлении физическом или моральном. В таком случае нужно обратиться к неврологу для уточнения причины термоневроза. Возможно, понадобится провести МРТ головного мозга, чтобы исключить опухоли», – подчёркивает врач-терапевт.

Специалист предупреждает, что если температура повышается эпизодически в вечернее время, то с большой долей вероятности ничего страшного не происходит, а дело лишь в физиологии.

Однако если появились регулярные повышения, надо насторожиться. «Если у вас стала регулярно подниматься температура и она колеблется в диапазоне 37,2–37,5°С – это повод обратиться в терапевту. В первую очередь понадобится сдать общий анализ крови, проверить гормоны и сделать рентген лёгких. Если исключена вирусная или бактериальная инфекция, нужно продолжать поиск причин повышенной температуры», – отмечает

Татьяна Романенко.

Чтобы вовремя среагировать, надо беречь себя и внимательно к себе прислушиваться. Если что-то настораживает, лучше обратиться к врачу, чтобы исправить ситуацию на начальном этапе.

Подготовила Анна Шатохина

Прислушайся к себе

Чем опасна пониженная температура? Т. Бырка, Оргеев

Отвечает врач Михаил Богомолов:

– Такое долгое и постоянное снижение температуры просто так быть не может. Должны быть другие симптомы, типичные для тех заболеваний, при которых бывает гипотермия. В первую очередь это гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) и состояния, сопровождающиеся недостаточностью над­почечников (болезнь Аддисона, заболевания гипофиза или гипоталамуса). Чтобы по­ставить эти диагнозы, необходимо обследование опытного врача и нередко дополнительные исследования. Снижение температуры может быть связано с длительным соблюдением строгой диеты, с постом или голоданием. Организм в таких ситуациях компенсаторно тормозит обмен веществ, что проявляется низкой температурой. Если никаких подобных причин у вас нет, то нужно проверить термометр, он может быть неисправен.

Какая температура тела нормальная? О. Мунтяну, Бельцы

– До 37°С вообще беспокоиться не надо. Для некоторых людей это вариант нормы, – поясняет врач Галина Кожевникова. – А вот цифры 37,2°С и выше – симптом заболевания. Коронавирусную инфекцию можно подозревать, если при этом есть также сухой кашель, ощущение затруднения дыхания, нехватки воздуха. Когда повышенная температура сопровождается насморком, умеренной интоксикацией без кашля (боли в суставах, мышцах, слабость), всё равно стоит обратиться к врачу, чтобы разобраться.