Вдохнул кусочек салфетки: годовалого малыша экстренно прооперировали в столице

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Инородное тело попало в лёгкие ребёнка около двух месяцев назад. С тех пор малыш прошёл несколько курсов антибиотиков и принимал сиропы от кашля, которые назначали семейный врач и педиатр. Однако состояние маленького пациента только ухудшалось.

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии в отделение пульмонологии столичного Центра матери и ребёнка, где ему сделали рентген грудной клетки. Затем малышу провели фибробронхоскопию, во время которой было обнаружено инородное тело. Кусочек бумаги был извлечён частями, передаёт unimedia.info.

Маленького пациента уже выписали из больницы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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