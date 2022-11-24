Вчерашние отключения электроэнергии и вероятные сценарии на будущее обсудили на Высшем совете безопасности

Вчерашние отключения электроэнергии и вероятные сценарии на будущее обсудили на Высшем совете безопасности

Президент Республики Молдова Майя Санду созвала сегодня заседание Высшего совета безопасности страны. Как сообщили в пресс-службе президентуры по итогам проведённого мероприятия, его участники “проанализировали риски энергетической безопасности в результате разрушения энергетической инфраструктуры Украины из-за массированных бомбардировок, проведённых в последние недели Российской Федерацией”. 

Члены ВСБ заслушали информацию, представленную профильными ответственными учреждениями, в том числе о ситуации, сложившейся после массовых отключений вчера, 23 ноября. Они также проанализировали сценарии на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией и природным газом граждан, экономических агентов и государственных учреждений по всей стране.

Майя Санду призвала все учреждения повысить уровень бдительности в том, что касается оперативного выявления и устранения инцидентов в энергетическом секторе таким образом, чтобы граждане и бизнес-среда чувствовали себя в безопасности, передаёт moldpres.md.

Совет рекомендовал правительству:

  • актуализировать план по снижению технических уязвимостей, касающихся снабжения электро- и теплоэнергией;
  • мобилизовать все мощности по производству электро- и теплоэнергии;
  • адаптировать процессы организации развития и внедрения политики в области энергетики;
  • обеспечить в режиме реального времени взаимодействие с операторами критической инфраструктуры в государственной и частной областях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md