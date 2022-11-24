Вчерашние отключения электроэнергии и вероятные сценарии на будущее обсудили на Высшем совете безопасности

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Президент Республики Молдова Майя Санду созвала сегодня заседание Высшего совета безопасности страны. Как сообщили в пресс-службе президентуры по итогам проведённого мероприятия, его участники “проанализировали риски энергетической безопасности в результате разрушения энергетической инфраструктуры Украины из-за массированных бомбардировок, проведённых в последние недели Российской Федерацией”.

Члены ВСБ заслушали информацию, представленную профильными ответственными учреждениями, в том числе о ситуации, сложившейся после массовых отключений вчера, 23 ноября. Они также проанализировали сценарии на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией и природным газом граждан, экономических агентов и государственных учреждений по всей стране.

Майя Санду призвала все учреждения повысить уровень бдительности в том, что касается оперативного выявления и устранения инцидентов в энергетическом секторе таким образом, чтобы граждане и бизнес-среда чувствовали себя в безопасности, передаёт moldpres.md.

Совет рекомендовал правительству:

актуализировать план по снижению технических уязвимостей, касающихся снабжения электро- и теплоэнергией;

мобилизовать все мощности по производству электро- и теплоэнергии;

адаптировать процессы организации развития и внедрения политики в области энергетики;

обеспечить в режиме реального времени взаимодействие с операторами критической инфраструктуры в государственной и частной областях.

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