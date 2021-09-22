Вблизи жилого дома в Бендерах нашли самодельное взрывное устройство

Вблизи жилого дома в Бендерах нашли самодельное взрывное устройство

В микрорайоне Ленинский в Бендерах подростки обнаружили предмет, похожий на боеприпас. О необычной находке 15-летний юноша сообщил матери. Женщина позвонила на линию 102. 

На место немедленно прибыли правоохранители. Территория была оцеплена, не пускали никого – ни жителей близлежащих домов, ни случайных прохожих.

Предмет, напоминающий снаряд, находился в зарослях, недалеко от пятиэтажных домов. Он был наполовину зарыт в земле. Сапёры группы разминирования МО ПМР пришли к выводу: находка – не что иное, как самодельное взрывное устройство, представляющее опасность. Судя по внешним признакам, специалисты предположили, что оно пролежало в земле около двух лет, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Было принято решение переместить предмет в поле, подальше от жилого массива. На протяжении ночи территория по периметру была оцеплена правоохранителями. Утром снаряд утилизировали прямо в поле.

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