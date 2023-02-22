Вблизи Молдовы произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в среду в румынском уезде Горж. По данным Национального института физики земли Румынии, толчок произошёл в 8.25 на глубине 15 км.

Ему предшествовал ещё один, но более слабый – 2,2 балла по шкале Рихтера. Он произошёл в ночь на среду, в 2.25, в том же уезде, передаёт realitatea.md.

Стоит отметить, что 13 и 14 февраля в Горж зарегистрировали землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7. После этих толчков последовало около 810 афтершоков. Однако в Национальном институте физики земли Румынии заявили, что их частота и интенсивность уменьшаются.

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