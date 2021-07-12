Вблизи Молдовы произошло землетрясение

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Землетрясение произошло минувшей ночью в сейсмической зоне Вранча, округ Бузэу. Сила колебаний составила 4,1 по шкале Рихтера.



Толчки зарегистрировали на глубине 112 км. Они были ощутимы в городах: Брашов, Плоешть, Бакэу, Брэила, Галац, Букурешть. За первым толчком последовал второй, но менее ощутимый – магнитудой 2,3, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что с начала этого года в Румынии произошло 11 землетрясений. Самое сильное (магнитудой 4,7) было зарегистрировано 26 мая.

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