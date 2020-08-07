Вблизи КПП “Леушень” случилось крупное возгорание сухой растительности (ФОТО)

Вблизи КПП “Леушень” случилось крупное возгорание сухой растительности (ФОТО)

Крупный пожар вспыхнул вчера, 6 августа, вблизи контрольно-пропускного пункта “Леушень”. Огонь тушили сотрудники ГИЧС, а также пограничники сектора Леушень-1. 

Согласно полученным данным, возгорание произошло в сосновом лесу, расположенном всего в 300 метрах от пограничной линии. Все обстоятельства ЧП выясняются, передаёт publika.md.

Напомним, что в Молдове до 9 августа действует “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера.

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