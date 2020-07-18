Вблизи Дрокии загорелся локомотив поезда Окница-Бельцы

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Пожарные потушили загоревшийся локомотив поезда, следовавшего по маршруту Окница-Бельцы. Инцидент произошёл вчера вечером близ Дрокии.

По информации ГИЧС, огонь охватил локомотив пассажирского поезда с двумя вагонами. На место происшествия прибыли две бригады пожарных, которые установили, что возгорание произошло в отсеке двигателя.

Пассажиры выбрались из поезда самостоятельно. Пламя успело повредить моторный отсек локомотива и кабину машиниста. Никто не пострадал.

Обстоятельства и причину пожара предстоит установить специалистам.

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