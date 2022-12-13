Важный щит организма

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Ксения Бондарева – об играх гормонов, сахарном диабете и свойствах йода

Наталья Устюгова, info@aif.md

Человеческий организм – очень сложная структура. Каждая его система – это отдельная галактика, а их взаимодействие и сосуществование – целая вселенная, которую люди только начинают осваивать. О значимой части нашего внутреннего космоса «АиФ в Молдове» рассказывает врач-эндокринолог

Ксения Бондарева.

Лишний вес – не всегда от переедания

– Что такое эндокринология?

– Если просто, то эндокринология – это наука о гормонах и железах, которые их производят. Гормоны – это активные биологические вещества, которые помогают нам в различных процессах – в росте, развитии, преобразовании сахара, движении, сокращении мышц и т.д. Возьмём, к примеру, накопление или разрушение жировой ткани в организме, увеличение или уменьшение мышечной ткани – всё регулируют гормоны.

– То есть лишний вес не обязательно бывает от переедания?

– Причиной могут быть гормональные нарушения, которые привели к дисбалансу метаболизма.

– И в таких случаях изнуряющие диеты, а тем более голодание, только вредят?

– Есть понятие лечебного голодания, которое проходит под контролем врачей. Если же человек просто отказывается от еды с надеждой похудеть, организм начинает сам себя поедать, замедляются процессы метаболизма. Но как только худеющий начинает употреблять пищу, вес стремительно набирается в больших объёмах.

– Организм пугается, что его опять перестанут кормить, и усиленно делает запасы…

– Можно сказать и так. В любом случае, перед тем, как человек с повышенным весом принимает решение сесть на строгую диету, лучше проконсультироваться с эндокринологом, выяснить, в чём кроется проблема. Если всё в норме, можно изменить режим или рацион питания. Иногда нужно подкорректировать общий режим. Есть гормоны, которые вырабатываются в определённое время суток. Например, соматотропин, который в детстве отвечает за рост, а у взрослых – за обменный процесс, вырабатывается примерно с одиннадцати вечера до часу ночи.

– Если мы в это время не спим, мы будем испытывать дефицит этого гормона?

– Да, и вместо него вырабатывается кортизол – гормон стресса, который помимо всего прочего стимулирует набор веса, особенно в средней части тела. Начинает расти такой условный жировой «спасательный круг», который сообщает о проблемах.

– Но есть люди-совы, которые привыкли работать ночью…

– На самом деле таких людей очень много, и они обрекают себя на жизнь в постоянном стрессе. Поэтому ночные смены должны быть короче и оплачиваться по повышенному тарифу. Щитовидная железа очень недовольна, когда её заставляют работать по ночам. Если лекарственными препаратами поддерживать гормональный баланс не удаётся, то некоторым пациентам я настоятельно рекомендую менять ночную работу.

Большинство заболеваний эндокринной системы – неизлечимы. Наша цель – оценить риски для жизни, улучшить её качество и научить пациента жить с болезнью, особенно если она агрессивна.

Болезнь не выбирает

– Какие органы и железы объединяют в эндокринную систему?

– Начнём с коры головного мозга, которая собирает всю информацию. Далее следует гипоталамус, выделяющий гормоны, действующие на гипофиз, который называют серым кардиналом эндокринной системы, регулирующим основную часть желёз. Потом идут щитовидная железа, надпочечники и половые железы. Ну и поджелудочная железа, которая работает на два фронта, выполняет эндокринную функцию – вырабатывает инсулин и поддерживает углеродный обмен, а также помогает желудочно-кишечному тракту в переработке пищи. Есть ещё и паращитовидная железа, которая находится рядышком с щитовидной и отвечает за обмен кальция и фосфора в организме. Ну, и много эндокринных образований, расположенных в различных органах.

– Существуют чисто женские или мужские проблемы, связанные с работой эндокринной системы?

– Мы не делаем таких разграничений, но существует миф, что от эндокринных заболеваний чаще страдают женщины. На самом деле они просто чаще обращаются к врачам. Мужчины попадают к нам, когда болезнь уже в более запущенной форме.

– Могут ли люди самостоятельно распознать болезни, связанные с эндокринной системой?

– Симптомы очень неспецифичные. Приходит пациент, говорит, что у него хроническая слабость, нежелание что-то делать, повышенная утомляемость, дискомфорт в горле, учащённое сердцебиение, перепады артериального давления и т.д. Эти симптомы характерны для многих болезней. Ответы даёт диагностика.

– Осенне-весенняя хандра тоже по вашей части?

– Частично. Сезонная депрессия тоже может быть следствием гормональных нарушений.

– И это лечится?

– Большинство заболеваний эндокринной системы – неизлечимы. Наша цель – оценить риски для жизни, улучшить её качество и научить пациента жить с болезнью, особенно если она агрессивна. При лечении чаще всего применяется гормонально-заместительная терапия.

Век пандемии диабета

– Одна из проблем эндокринологии – диабет…

– Считается, что мы живём в веке пандемии сахарного диабета. В мире каждую секунду такой диагноз ставится как минимум 10 пациентам.

– Свою роль сыграл и ковид?

– Да, вирус и предложенное лечение по борьбе с ним серьёзно затронули и углеводный обмен, что сказалось на увеличении числа людей с сахарным диабетом. Причём часто это молодые люди, которых сразу надо переводить на инсулин. Им сложно осознать, что с этой болезнью придётся жить до конца жизни. Хотя в большинстве случаев сахарный диабет проявляется постепенно.

– Должна быть предыстория?

– Чаще всего это наследственный фактор, который срабатывает в стрессовых ситуациях или при вирусных инфекциях. Не всё так просто. Фактором может послужить даже отсутствие нормального режима питания и, как мы говорили, неправильный образ жизни с ночной работой.

– А как с увлечением сладостями? Говорят, что сладкоежки склонны к диабету…

– Доля истины в этом есть. Либо это еда, либо гормональный след, поскольку у кортизола есть свойства немного повышать уровень глюкозы, а точнее, хуже усваивается употребляемый сахар. Причиной могут стать нарушения работы печени и другие факторы.

– Для выявления этой болезни достаточно сдать простой анализ?

– Да, на содержание глюкозы в крови. Что собственно и делается при профилактических обследованиях. Благодаря этому сахарный диабет удаётся выявлять на ранних стадиях.

– Как часто должны сдавать такой анализ люди с наследственным фактором?

– Как минимум раз в год. Если есть колебания в сторону увеличения показателей, то чаще.

Ликбез спасает жизни

– Есть ещё и понятие преддиабет…

– Если на протяжении нескольких лет уровень хоть немного выше 6 единиц, это уже преддиабет, но сам диагноз подтверждается дополнительными анализами.

– Преддиабет надо лечить?

– Да. Просто семейные врачи не всегда правильно поясняют. Лечение преддиабета не подразумевает предоставления компенсированных препаратов, хотя на этой стадии более важны коррекция питания, физических нагрузок и образа жизни.

– И лечение у нас бесплатное…

– Причём на очень хорошем уровне. У нас бесплатно выдаются очень качественные препараты. Другой вопрос, что люди не всегда хотят лечиться, не понимают серьёзности и опасности заболевания.

– Случается, что люди, страдающие сахарным диабетом, впадают в кому. Что делать в таких случаях?

– Если человеку резко стало плохо, появилась дрожь, слабость, потливость, ему надо дать что-то сладкое, потому что гипогликемическая кома намного опаснее, чем гипергликемическая. Если кома очевидна, поможет только скорая помощь.

– Наверно, медицинский ликбез надо вводить ещё в школах, чтобы люди распознавали симптомы болезней, при которых нужна срочная медицинская помощь…

– Да, это касается всех диагнозов, например, инсульта, инфаркта, кровотечений у больных гемофилией и т.д. Обладая элементарными медицинскими знаниями, можно спасти человеку жизнь.

Цифра

В мире каждую секунду диагноз сахарный диабет ставится как минимум 10 пациентам.

Никакого самолечения

– Последние полгода всё чаще звучат опасения по поводу появления радиационной опасности, люди запасаются йодом. Насколько это разумно?

– В таких ситуациях необходимо принимать йодид калия, которым снабжены аптечки военнослужащих. Йодомарин и другие препараты, содержащие этот элемент, просто бесполезны.

– А обычный йод подойдёт?

– В первые часы после объявления радиационной опасности взрослым рекомендуется принять несколько капель йода, разбавленных в молоке, а малышам капнуть на пяточку. Однако эта мера защищает только щитовидную железу, работа которой блокируется, но не спасает от других последствий радиации.

– Но детям, к примеру, дают йодосодержащие препараты для развития…

– И дети, и взрослые должны принимать их только по назначению врача. Просто так, по рекомендации знакомых, такие лекарства принимать нельзя.

– Но наши люди любят заниматься самолечением…

– К сожалению, это так. Никакие народные средства не могут заменить основного лечения, особенно когда речь идёт о серьёзных диагнозах. В некоторых случаях болезнь переходит в стадию ремиссии после смены образа жизни, но для этого надо долго и серьёзно работать над собой.