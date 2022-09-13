Важный партнёр Молдовы

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О дипломатическом приёме по случаю годовщины сотрудничества двух стран

Екатерина Кожухарь, Берн, info@aif.md

В этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Швейцарией. Возможно, как внешний партнёр Гельветическая конференция не так слышна в медиа-пространстве, но, по факту, она входит в десятку главных экономических партнёров нашей республики.

Амбициозные планы

8 сентября Посольство Республики Молдова и Представительство РМ в ООН в Женеве и в других международных организациях провело приём в Берне. На празднование Дня независимости республики и 30-летия установления дипотношений между двумя странами собрались дипломаты, бизнесмены, активные представители молдавской диаспоры в Швейцарии, чтобы ближе познакомить гостей с нашей страной и лучше понять специфику взаимодействия.

В своей приветственной речи Посол Молдовы в Швейцарии и Постоянный представитель РМ в ООН в Женеве и в других международных организациях Татьяна Молчан поблагодарила представителей Швейцарской конфедерации за сотрудничество и поддержку.

– Она особенно ценна в это кризисное время, когда в Молдову прибыло 500 тыс. беженцев с Украины, из которых около 80 тыс. остались в республике, – подчеркнула глава дипмиссии.

Посол напомнила о первом в истории молдо-швейцарских отношений визите в Молдову в марте текущего года президента Иньяцио Кассиса. Его итогом стало также выделение республике 2 млн швейцарских франков для управления кризисом беженцев.

В целом же с 1992 года Швейцария выделила более 200 млн франков на всевозможные проекты и сотрудничество в области развития Молдовы. Текущая программа взаимодействия на 2018 – 2024 годы направлена на развитие местного управления, здравоохранения, экономики и увеличение занятости населения Молдовы. Татьяна Молчан подчеркнула, что молдо-швейцарские отношения активно развиваются во всех областях. В рамках швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в экономической и культурной сфере Швейцария регулярно поддерживает Международный этно-джаз фестиваль в Молдове.

– В этом году у нас довольно амбициозные планы. Надеемся подписать Договор о свободной торговле между Молдовой и Швейцарией в рамках EFTA. Ждём проведения переговоров по социальному договору, – сказала Татьяна Молчан, добавив, что особенно ценит каждодневное сотрудничество с Швейцарией, бизнес-проекты или совместные мероприятия. – Швейцария входит в десятку ведущих экономических партнёров Молдовы. Это важный показатель. В этом году мы проводили бизнес-week в Швейцарии, мероприятия по наведению бизнес-мостов. Считаю, что необходимо уделять особое внимание культурным проектам, так как Молдова пока мало известна в Швейцарии, но мы активно работаем в этом направлении.

Из выступления главы молдавской дипмиссии гости многое узнали о Молдове – её легендарных винных подвалах, великолепных винах и дивинах, о национальных традициях и культуре.

У нас довольно амбициозные планы на этот год. Надеемся подписать Договор о свободной торговле между Молдовой и Швейцарией в рамках EFTA. А также ожидаем активные переговоры по социальному договору.

Недооценённый потенциал

Одним из гостей мероприятия был швейцарский предприниматель Андреас Рагаз, который больше двадцати лет ведёт свой бизнес в Республике Молдова.

– Я начал сотрудничать со швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству в 1996 году, когда впервые приехал в Молдову с целью предоставления займов для малого бизнеса, – поделился с «АиФ в Молдове» своим опытом работы в республике А. Рагаз. – Создал компанию SECO Start-up Fund, которой управляю 23 года. Было успешно реализовано много проектов с привлечением швейцарских инвестиций. Учитывая мой опыт, могу сказать, что потенциал Молдовы недооценён. Одно из преимуществ страны и её культурное богатство – билингвизм, т. к. люди, которые знают только один язык, менее гибкие. Географическое положение благоприятно для ведения сельского хозяйства.

По мнению предпринимателя, основные трудности ведения бизнеса в Молдове связаны с государственной бюрократией и в настоящий момент, конечно, с ситуацией на Украине. Улучшить экономическое положение республики могло бы повышение качества образования, рациональный подход в выборе власти, прозрачность работы институтов власти и развитие демократии, активность граждан. Не власть должна контролировать народ, а наоборот. Так, к примеру, происходит в Швейцарии.

Цифра

Экспорт Молдовы в Швейцарию в 2021 году составил $118,86 млн США.

«Мост» нейтралитета

Поскольку и Молдова, и Швейцария – одни из немногих стран в Европе, сохраняющих нейтральный статус, журналист «АиФ в Молдове» не могла обойти вниманием эту тему. На вопрос, способен ли нейтралитет Молдовы защитить её граждан, учитывая современный контекст, один из участников мероприятия, доктор политических наук, депутат парламента кантона Цюрих Дитер Клай ответил положительно.

– Нейтральный статус закреплён в Конституции вашей страны, как и в Швейцарии. К сожалению, происходит серьёзное политическое разделение – с одной стороны на западный лагерь (страны ЕС), с другой – Россия и Беларусь. В этой сложной ситуации Молдова могла бы использовать свой уникальный шанс: стать мостом между Западом и Востоком, – считает Д. Клай. – Что касается экономического развития Молдовы, то у неё сейчас прекрасная возможность развивать бизнес-связи с европейскими странами и Швейцарией. Молдова могла бы укреплять мост нейтралитета, а также экономически интегрироваться в Западную Европу. И в этом нет противоречия, поскольку нейтральный статус – прежде всего, политический статус. Швейцарский военный нейтралитет означает невмешательство в войны, в конфликты между другими странами. При этом Швейцария, не будучи членом ЕС, является частью Западной Европы во всём, что касается общества, ценностей и экономики. У нас каждый второй франк экономически связан с ЕС и США. Противоречий между нейтралитетом и экономической интеграцией нет.

В рамках приёма была представлена выставка картин Натальи Саченко и коллекция глиняных скульптур Валентины Аркаде. Посол также познакомила иностранных гостей с музыкой Евгения Доги и магическим словом «noroc», которое обозначает приветствие, пожелание счастья и тост, пригласив на дегустацию молдавских вин. Все участники праздника также получили вкусные подарки от бренда молдавского производителя в Швейцарии Ludmila Laube .

Справка

Швейцария установила дипломатические отношения с Республикой Молдова в 1992 году. В 2000 году по просьбе молдавских властей швейцарское Агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) открыло офис сотрудничества. С 2000 по 2008 г. офис занимался в основном гуманитарной помощью. С 2005 г. это было дополнено сотрудничеством в области развития. С 2008 г. SDC постепенно свернуло программу гуманитарной помощи и полностью переключило своё внимание на сотрудничество в целях развития. Стратегия сотрудничества Швейцарии с Молдовой на 2018–2021 гг. предусматривала выделение 50,9 млн швейцарских франков на программы развития здравоохранения, местного самоуправления, на экономическое развитие и занятость населения. Швейцария является крупным донором Республики Молдова.

В тему

Миростроительство: Молдова&Швейцария

Андрей Кононов

По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Кишинёвом и Берном в свет вышла книга «Миростроительство: Молдова&Швейцария» молдавского журналиста Екатерины Кожухарь.

Презентация сборника статей, эссе, теле- и киносценариев, в котором два нейтральных государства впервые вместе представлены в посвящённом им печатном издании, прошла в июле в Женевском центре политики безопасности (GSCP), вызвав оживлённую дискуссию среди дипломатов и экспертов.

Книга представляет собой увлекательное путешествие в Молдову и Швейцарию с их богатой культурой и традициями, общими страницами истории. Своими размышлениями о прошлом и настоящем делятся яркие люди, интересные современники, эксперты, мнения которых автор скрупулёзно собирала в своих журналистских поездках.

Посол Молдовы Татьяна Молчан в своём выступлении поблагодарила автора книги и всех, кто содействовал её публикации. «Вы действительно помогаете нашей республике стать более известной, создаёте дополнительные связи и отношения между Молдовой и Швейцарией, – сказала

дипломат. – Я убеждена, что миростроительство начинается с культуры и людей. Мы строим мир, выстраивая связи и отношения, когда находим и обсуждаем сходство между странами, регионами и людьми».

«Книга «Миростроительство: Молдова&Швейцария» наводит мосты между двумя странами на различных уровнях – культурном, геополитическом, историческом и мультилингвистическом, – сказал, выступая с приветственным словом, глава Женевского центра политики безопасности и бывший Генсек ОБСЕ, хорошо знакомый с нашим регионом, Томас Гремингер. – Одним из ключевых элементов, объединяющих эти два государства, является концепция нейтралитета. В европейском контексте безопасности эта тема очень своевременна и в высшей степени актуальна.