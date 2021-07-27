Важные цифры

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В чём разница между кислотами омега-3, омега-6 и омега-9?

Жизнедеятельность организма человека немыслима без целого ряда полезных веществ и микроэлементов. Про железо, калий, магний, кальций известно многое. Также в последнее время врачи часто говорят про пользу и необходимость жирных кислот для человека. Опять же названия «омега-3» и «омега-6» знакомы многим. Но есть ещё и омега-9.

При этом зачастую люди просто знают, что эти жирные кислоты нужно принимать, но слабо понимают, в чём между ними разница, как их использовать и какие нужнее. О том, чем отличаются друг от друга жирные кислоты и как правильно их подбирать, рассказала врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Филимонова.

Важные жиры

«В жизнедеятельности нашего организма важную роль играют жиры. По структуре самыми простыми жирами являются жирные кислоты. Они принимают активное участие в биологической регуляции функции клеток», – говорит Татьяна Филимонова.

Жирные кислоты, как отмечает эксперт, бывают насыщенными и ненасыщенными. Омега-3, омега-6 и омега-9 являются ненасыщенными жирными кислотами, которые в зависимости от насыщенности делятся на две группы: мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные. Различия заключаются в химической структуре.

«Омега-6 и омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты. Организму человека эти соединения жизненно необходимы, они являются источником энергии. Однако самостоятельно омега-3 и омега-6 жирные кислоты не синтезируются, их получение возможно только через пищу или БАД. Омега-9 относятся к мононенасыщенным жирным кислотам, в отличие от омега-3 и омега-6, они могут синтезироваться в организме», – отмечает Татьяна Филимонова.

Омега-3

«Омега-3 – самые полезные и ценные из всех кислот омега, без них невозможны процессы в нашем организме», – говорит Татьяна Филимонова.

В частности кислоты омега-3:

снижают уровень «плохого» холестерина;

разжижают кровь,

расширяют кровеносные сосуды;

благотворно действуют на нервную систему;

улучшают память.

Естественно, без этого элемента организму приходится непросто. Можно пополнять его запасы из пищи.

«Источником кислот омега-3 является рыба, обитающая в холодных водах (тихоокеанская сельдь, скумбрия, анчоус, пикша и тунец). Также есть и растительные источники (семена льна, рапсовое и конопляное масла). Подсолнечное и сливочное масла не содержат кислот омега-3, поэтому их нужно потреблять в умеренных количествах, они ограничивают поступление ненасыщенных жирных кислот в клетки», – говорит Татьяна Филимонова.

Омега-6

Кислоты омега-6 ответственны за улучшение работы мозга и укрепление костей. При их недостатке, отмечают медики, начинается выпадение волос, шелушение кожи, развиваются заболевания нервной системы. Но при этом и избыток таких кислот тоже сказывается не лучшим образом. Так, может нарушиться работа сердца и сосудов, переизбыток кислот омега-6 провоцирует в том числе ожирение. Кроме того, на фоне переизбытка развивается повышенная вязкость крови, а также растёт риск депрессивных состояний.

Получать омега-6 человек может тоже из еды. Так, например, кислоты есть в кедровых орехах, семечках тыквы и яйцах, а также в фисташках, различных косточковых маслах, например масле виноградной косточки.

«Жирные кислоты омега-3 (дикая рыба) и омега-6 (подсолнечное масло), будучи незаменимыми, должны поступать в организм с пищей и, что немаловажно, в определённом соотношении, так как их дисбаланс, как правило, вызванный недостатком кислот омега-3 и переизбытком кислот омега-6, может отрицательно сказаться на здоровье человека. Установлено, что в продуктах питания, употребляемых современным человеком, преобладают жирные кислоты омега-6 и омега-9, в то время как кислоты класса омега-3 в дефиците. По мнению специалистов, рекомендованное соотношение для поддержания здоровья в норме – 1:4», – отмечает Татьяна Филимонова.

Омега-9

Ещё одни кислоты – омега-9 – упоминаются реже. Но при этом это вовсе не означает, что они менее важны. «Омега-9 – это самые распространённые кислоты, но они не являются незаменимыми, так как организм может производить их самостоятельно из омега-6 и омега-3», – говорит Татьяна Филимонова.

Жирные кислоты данного типа ответственны за состояние сердечно-сосудистой системы, они обеспечивают укрепление стенок, принимают участие в работе гормональной системы и делают более стабильной иммунную систему.

Из-за их нехватки начинаются проблемы во всех частях тела. Как отмечают специалисты, больше всего дефицит кислот омега-9 отражается на коже, также происходит расслоение ногтей. Кроме того, могут быть проблемы и в работе желудочно-кишечного тракта. При длительной нехватке может проявиться депрессия, хроническая усталость и другие негативные симптомы.

«В наибольшем количестве содержится в оливковом масле (73%). Злоупотреблять всё же не стоит, лучше отдать предпочтение кислотам омега-3 и омега-6. Кроме того, кислоты омега-9 содержатся в большом количестве животных и растительных жиров, которыми богата наша пища, для поддержания достаточного уровня омега-9 в организме специальной диеты не требуется», – говорит Татьяна Филимонова.

Кислоты омега-9 можно найти в морепродуктах, семечках, авокадо, оливковом масле, грецких орехах, арахисе. Передозировка кислот омега-9 плохо влияет на организм. Так, переизбыток приводит к нарушению жирового баланса и увеличению массы тела, становится причиной проблем у людей с заболеваниями поджелудочной железы.

Чтобы выбрать оптимальные для себя способы восполнения в организме недостатка таких кислот, стоит проконсультироваться с врачом. Он расскажет, какое соотношение компонентов должно быть в лекарственных препаратах под названием «Омега», а также посоветует оптимальное меню.

Анна Шатохина

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Как проявляется нехватка витамина В 12

Отвечает врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев:

– Большинство людей слышали о витамине В 12 (цианокобаламине) как об успокоительном средстве, поскольку он, наряду с магнием, входит в состав многих антистрессовых и успокоительных витаминных комплексов. Цианокобаламин действительно отвечает за психоэмоциональное состояние, а также регулирование сна, однако главная его задача – обеспечение нормального функционирования нервной системы и функции кроветворения. Этот витамин В регулирует образование и деление эритроцитов (красных телец в крови), которые необходимы для поддержания циркуляции кислорода в организме. Поэтому нормальный уровень В 12 в крови защищает организм от анемии.

Сегодня В 12 ворвался в повестку дня как противовоспалительный витамин, который может остановить размножение коронавируса. Оказалось, что цианокобаламин подавляет фермент в геноме COVID-19, отвечающий за копирование патогена, что способствует снижению тяжести течения заболевания.

Несмотря на то что это предположение основано только на компьютерном моделировании, а эффективность В 12 проверена исключительно на мышах, это серьёзный довод в пользу того, что за уровнем цианокобаламина в крови нужно следить и не допускать его дефицита.

Какие признаки указывают на его нехватку:

хроническая непрекращающаяся усталость и сонливость;

бледность кожных покровов;

нервозность, частная смена настроения;

боль в мышцах и суставах;

чувство онемения в руках и ногах;

ухудшение памяти и концентрации внимания;

частая смена настроения;

учащённое сердцебиение, чувство нехватки воздуха, одышка, головокружения;

кровоточивость дёсен;

бледность лица и малиново-красный язык.

Надо сказать, что признаки эти неспецифичны и ориентироваться только на них не стоит. Правильнее следить за своим рационом и регулярно включать в него продукты, богатые витамином В 12 .

Как восполнить дефицит?

Витамин В 12 содержится только в продуктах животного происхождения – говядине, свинине, баранине, индейке, печени, молоке, сыре, яйцах. Поэтому его дефицит часто отмечается у вегетарианцев. Им рекомендуется периодически сдавать анализ на витамин В 12 .

В синтетическом виде этот витамин можно получить из витаминных добавок. Однако нужно помнить, что полноценно усваиваются, не причиняют вреда организму только витамины, поступающие с продуктами.

Передозировка витамина В 12 может привести к образованию тромбов, боли в сердце, крапивнице. Цианокобаламин требуется организму в незначительном количестве. Взрослому человеку в день нужно всего 3 микрограмма.