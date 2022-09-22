Важно знать: в выходные в Кишинёве изменится движение общественного транспорта

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 24 и 25 сентября в столице будет организован спортивный марафон. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты, а движение общественного транспорта – реорганизовано.

Так, в субботу, 24 сентября, дорожное движение по бул. Штефана чел Маре в периметре улиц А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони будет перекрыто. Транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы, а автобусы и троллейбусы будут двигаться по ул. Букурешть.

Троллейбусы №1, №4, №5, №8, №22, №34 будут ездить по ул. Букурешть в оба направления.

Троллейбусы №30 и №31: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленным маршрутам.

Автобусы №5, №9, №11 и №46: ул. 31 Августа – ул. Александру чел Бун – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина – ул. Мит. Г. Бэнулеску-Бодони.

В воскресенье, 25 сентября, будет перекрыто дорожное движение на ПВНС, на бул. Штефана чел Маре – от ул. Т. Чорбэ до ул. Чуфля (со стороны Церкви “Чуфля”), а также ул. Дачия (со стороны больницы “Георгий Палади”) до ул. Трандафирилор.

Маршрут троллейбуса №1 сократится до ул. М. Витязул.

Троллейбус №2: ул. Г. Асаки – ул. Пан Халиппа – ул. Измаил – ул. Букурешть – Виадук, а далее по установленному маршруту.

Маршруты троллейбусов №4, №5, №13, №20, №31 сокращаются до вокзала.

Троллейбус №30: бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Н. Зелинского – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №17: бул. Траян – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал, а далее по установленному маршруту.

Маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №16, №25, №32 сокращаются до ул. Колумна.

Троллейбус №9: ул. Г. Асаки – ул. В. Александри – ул. А. Матеевича – ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. Мит. Г. Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – ул. В. Александри, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №22: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – Виадук – бул. Дачия – бул. Траян – ул. Гренобле – ул. Г. Асаки – ул. В. Александри – ул. А. Матеевича – ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №29: ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – Каля Ешилор – парк “Алунелул” – Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №34: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. В. Александри – ул. М. Когэлничану – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №36: ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. Мит. Г. Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – ул. В. Александри, а далее по установленному маршруту.

Троллейбус №37: бул. Д. Кантемира – бул. Ю. Гагарина – вокзал – бул. Ю. Гагарина – бул. Д. Кантемира – ул. Измаил, а далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №8, №24, №28 не будут курсировать с 06.00 до 15.00.

Автобус №5: (туда) бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале – ул. Албишоара, а далее по установленному маршруту. Обратно: бул. Ренаштерий Национале – ул. Албишоара – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту.

Автобус №9: (туда) бул. Штефана чел Маре – ул. Щусева – ул. Букурешть – ул. Измаил – ул. А. Бернардацци – ул. Тигина, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Автобус №11: ул. Измаил – ул. Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту.

Маршрут автобуса №23 сокращается до бул. Дачия и ул. Х. Ботев.

Автобус №26: (туда) бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленному маршруту. Обратно: бул. Ренаштерий Национале – бул. Г. Виеру – ул. Романэ – бул. Г. Виеру – S.A. “Apă-Canal” – ул. Албишоара – ул. М. Витязул – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Автобус №46: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. В. Александри – ул. М. Когэлничану – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №103: (туда) – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – Виадук – бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – ул. Н. Титулеску, а далее по установленному маршруту. Назад по установленному маршруту.

Микроавтобус №113: в сторону Рышкановки и Чекан – бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – бул. Д. Кантемира – ул. Измаил, а далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №120, №169, №178, №186, №190, №191: с микрорайона Телецентр и Малая Малина – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. Тигина – ул. А. Матеевича – ул. Измаил, а далее по установленным маршрутам. С Чекан и Рышкановки микроавтобусы будут ехать до остановки ТЦ “Unic”.

Микроавтобус №192: (туда) ул. М. Витязул – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. Тигина, а далее по установленному маршруту. Назад: ул. Армянская – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул, а далее по установленному маршруту.

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