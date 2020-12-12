Важно знать: список последних решений Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью

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В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по всей стране Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла вчера важные решения, касающиеся образовательного процесса.

С последними решениями комиссии, передаёт moldpres.md, можно ознакомиться ниже:

1. В целях усиления мер по профилактике и контролю заражения COVID-19 в учреждениях среднего общего и раннего образования устанавливается следующее:

1.1. Проведение дистанционного обучения по изучаемым дисциплинам в соответствии с Рамочным планом для классов начального, гимназического и лицейского циклов с 21 по 24 декабря 2020 года.

1.2. Приостановление с 14 декабря 2020 года внеклассных занятий (кружки и спортивные секции) в образовательных учреждениях и их проведение дистанционно.

1.3. Образовательные мероприятия по случаю зимних праздников в школах и детских садах будут организованы в классах/ группах с соблюдением социальной дистанции, в присутствии только учителей/ воспитателей из соответствующего класса/ группы. Классы и группы будут обеспечены соответствующими условиями для гигиены/ дезинфекции рук.

1.4. Сотрудники учебного заведения, а также учащиеся гимназических и лицейских классов должны будут носить защитные маски.

1.5. Проведение проветривания, влажной уборки и дезинфекции поверхностей после каждого организованного мероприятия.

1.6. Запрещается организовывать праздничные мероприятия по случаю зимних праздников в учебных заведениях: образцовых центрах, колледжах, профессиональных училищах, университетах.

1.7. Соблюдение положений Инструкции о мерах защиты, применяемых для организации деятельности государственных и частных образовательных учреждений в эпидемиологическом контексте COVID-19, утверждённой Постановлением №26 от 21 августа 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Решения могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

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