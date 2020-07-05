Важно знать: Румыния временно приостановила режим самоизоляции для приезжих

0

Посольство Румынии в Республике Молдова сообщает, что со 2 июля на территории соседней страны был временно отменен режим самоизоляции. Это касается всех граждан, которые приезжают в Румынию, а также тех, по отношению к кому данная мера была применена до указанной даты.

В то же время отмечается, что в контексте эпидемиологической ситуации, а также в связи с повышенным риском передачи заболевания среди населения гражданам, которые находились в контакте с зараженным COVID-19, у которых не был завершен 14-дневный срок изоляции/карантина или которые приехали из зоны/страны с повышенным риском заражения, рекомендуется оставаться на двухнедельной самоизоляции и соблюдать следующие меры:

правильно ноcить маску в закрытых помещениях. Ее следует выкинуть после использования в урну с крышкой и сразу же помыть руки с водой и мылом и/или обработать дезинфектантом;

часто мыть руки с мылом и использовать антисептики;

сохранять дистанцию минимум 1,5 метра между людьми;

периодически протирать поверхности (столы, ручки дверей и т.д.) дезифинцирующим средством;

в случае появления симптомов, свойственных COVID-19, звонить по номеру 112.

В то же время посольство информирует, что граждане, которые воспользуются приостановлением режима самоизоляции и у которых в течение 14 дней по возвращении в страну или последнего контакта с заболевшим выявят коронавирус, могут быть привлечены к ответственности по статье 352 Уголовного кодекса Румынии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.