Важно знать: новые правила въезда в Российскую Федерацию

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 21 от 28 июля 2021 года внесены изменения в порядке тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции при въезде в Россию. Об этом сообщает Посольство Российской Федерации в Республике Молдова.

Так, для российских граждан срок размещения результатов тестирования на Едином портале государственных услуг продлён до четырех календарных дней. В то же время иностранцы и лица без гражданства, имеющие установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года № 635-р основания на въезд в Россию и въезжающие с территории Республики Молдова через воздушные пункты пропуска через госграницу, с 1 сентября 2021 года должны предъявлять отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный результат тестирования, сделанный не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию (Указанное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах AppStore, GooglePlay и AppGallery).

Это требование не распространяется на лиц, въезжающих из третьих государств через Республику Молдова транзитом или с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного ПЦР-теста, сделанного в третьем государстве не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.