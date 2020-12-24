Важно знать: какие ограничения действуют для поездок за границу

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало обновлённую информацию для граждан Молдовы о поездках за границу.

Так, пишет unimedia.info, за рядом исключений сохраняется запрет на въезд на территорию Румынии иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Согласно последнему решению властей Украины, Молдова находится в списке государств с высоким эпидемиологическим риском. Граждане, въезжающие на территорию соседней страны из государств “красной зоны”, в том числе из Молдовы, должны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до прибытия. При отсутствии теста путешественники будут помещены в карантин на 14 дней.

С правилами въезда в другие страны можно ознакомиться в представленном ниже документе.

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