Важно знать: как наладить питьевой режим летом

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Нормальной дозой для человека в сутки является 2 литра отфильтрованной воды. В летний период человеку стоит каждые 15 минут выпивать по 75-100 миллилитров воды, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По словам эксперта, вода – это продукт без калорий, но при этом в ней содержится множество полезных микроэлементов, например йод, фтор, кальций. Она советует пить чистую фильтрованную воду, так как дистиллированная прошла очистку и не имеет пользы, а в кипячёной, после термической обработки, увеличивается количество солей и хлора, пишет m24.ru.

– В среднем нормальная доза для человека в сутки – 2 литра чистой воды. Исключение составляют люди, у которых диагностированы болезни почек или сердца, им индивидуальную дозировку должен назначать врач, – подчеркнула Мансурова.

Она рекомендовала людям рассчитывать количество необходимой воды по формуле 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Получившееся значение позволит организму лучше усваивать пищу, вода вымоет и очистит организм от отходов при помощи пота, слюны или слёз.

Врач отметила, что стоит прислушиваться к себе и не доводить до ощущения сильной жажды. Она предложила просто пить в течение дня маленькими глотками. Этого достаточно для того, чтобы организм не был доведён до обезвоживания.

Также врач советует пить воду за полчаса до приёма пищи, это улучшит процесс пищеварения, а два стакана тёплой воды утром помогут наладить работу всего организма. Помимо этого, Мансурова предлагает добавлять в воду сок лимона.

Эксперт напомнила, что летом или во время тренировок вода расходуется намного быстрее. Во время занятий или в жаркие дни врач советует пить каждые 15 минут от 75 до 100 миллилитров воды.

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