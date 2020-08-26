Важно знать: как будут работать медучреждения в праздничные дни (DOC)

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило график работы медицинских учреждений в период предстоящих праздников.

Как сообщили в ведомстве, с 27 по 31 августа все учреждения будут работать в обычном режиме и оказывать медицинскую помощь в полном объёме. Руководство учреждений должно назначить дежурный персонал, который будет исполнять служебные обязанности. Будут обеспечены необходимые запасы лекарств и расходных материалов для бесперебойной работы.

Сотрудники НАОЗ и и территориальных центров общественного здоровья будут осуществлять надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Кроме того, будут выполняться меры по профилактике вспышек инфекционных заболеваний.

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