Важно знать: как будет ездить общественный транспорт на Радоницу

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Столичная примария сообщает об изменениях в работе общественного транспорта на 30 апреля, 1 и 2 мая.

Так, 30 апреля будет изменено по мере надобности количество автобусов №10 (“ул. В. Александри – Гратиешты” (ул. Приетенией), №26 (“ул. Л. Деляну – ул. Дойна”) и №28 (“ул. В. Александри – Гратиешты – Хульбоака”).

1 и 2 мая будет продлён маршрут автобуса №19 до кладбища на улице Дойна: туда – Московский проспект, Студенческая, Соколень, Дойна, главный вход на кладбище “Святой Лазарь”. Обратно – улица Дойна, Соколень, Студенческая и далее по установленному маршруту. Автобус будет курсировать в обычном режиме, согласно расписанию.

Также 1 и 2 мая будут ходить дополнительные бесплатные автобусы №27, «C» и «D». Подробнее с их маршрутами можно ознакомиться на сайте примарии.

1 и 2 мая маршрутки №134, 162 и 184 будут курсировать до кладбища “Святой Лазарь” (ворота III).

Водителям напоминают, что 1 и 2 мая будет приостановлено движение частного транспорта по улице Дойна, на участке между улицей Соколень и главным входом на кладбище “Святой Лазарь”.

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