Важно! Введено обязательное ношение масок во всех открытых общественных местах в Кишинёве

Важно! Введено обязательное ношение масок во всех открытых общественных местах в Кишинёве

Соответствующее решение приняла сегодня муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. 

В частности, вводится обязательное ношение защитных масок всех типов во всех открытых общественных местах в муниципии Кишинёв. В то же время остаётся в силе ношение масок в закрытых помещениях, включая общественный транспорт. Маска должна покрывать и нос, и рот.

Решение опубликовано на сайте примарии и уже вступило в силу.

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Комментарии (1)

  1. Во здорово. А ведь суть в том, что в открытых местах, вроде парков, возможность передачи вируса близка к 0 из-за движения масс воздуха и его большого количества по сравнению с выдыхаемым.

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