Важно! Введено обязательное ношение масок во всех открытых общественных местах в Кишинёве

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Соответствующее решение приняла сегодня муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

В частности, вводится обязательное ношение защитных масок всех типов во всех открытых общественных местах в муниципии Кишинёв. В то же время остаётся в силе ношение масок в закрытых помещениях, включая общественный транспорт. Маска должна покрывать и нос, и рот.

Решение опубликовано на сайте примарии и уже вступило в силу.

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