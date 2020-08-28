Важно: вступили в силу ограничения на въезд в Украину

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Пресс-служба Пограничной полиции сообщает, что с сегодняшнего дня, 28 августа, и до 28 сентября введены ограничения на въезд в Украину для иностранных граждан.

Соответствующее решение было принято правительством соседней страны. Таким образом, въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства запрещён. Данное ограничение не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в соседней стране, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение 2-х дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

Для уточнения деталей гражданам следует обращаться в уполномоченные органы соседней страны или к представителям МИДЕИ РМ.

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