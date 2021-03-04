Важно: вступают в силу новые правила пересечения молдавской границы

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С завтрашнего дня вступают в силу новые правила пересечения молдавской границы. Так, прибывающие в страну лица должны будут заполнить при въезде эпидемиологическую карту и подписать декларацию о том, что они проведут 14 дней на самоизоляции. Данное решение не распространяется на тех, кто предъявит на границе отрицательный результат ПЦР-теста (на молдавском, русском, английском или французском языках), сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в РМ.

Исключение также составляют:

дети до 5 лет (включительно);

водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов, и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;

лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);

учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут для обучения в образовательных единицах/учреждениях на территории

Республики Молдова или за рубежом, или которые едут для осуществления деятельности, связанной с завершением/организацией/развитием обучения, с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающего, назначенного по заявлению законным представителем;

Республики Молдова или за рубежом, или которые едут для осуществления деятельности, связанной с завершением/организацией/развитием обучения, с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающего, назначенного по заявлению законным представителем; лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, подтвержденных визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;

лица, выезжающие за границу в профессиональных целях, и по возвращении в страну представляют подтверждение о делегировании за рубеж от имени юридического лица-резидента Республики Молдова и договор, заключенный с экономическим агентом из-за рубежа, или приказ о делегировании, изданный государственными учреждениями Республики Молдова;

трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также работники из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

обладатели дипломатических, служебных, официальных и специальных и других приравненных к ним паспортов, а также владельцы проездных документов типа «Laissez-Passer», выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях, в том числе члены делегаций и их сопровождающие;

транзитные пассажиры;

лица, вызванные в суды/правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители, что удостоверяется подтверждающими документами;

лица, имеющие подтверждающий документ (на молдавском, английском или русском языке) о введении вакцины против COVID-19.

Во всех остальных случаях режим самоизоляции может быть прерван на 10 день в случае отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

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