Важно! В детсадах открываются группы для детей 2-4 лет, а школьники старше 10 лет должны сидеть на уроках в масках

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Таковы решения Чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что ситуация в области образования остается стабильной, всплеска числа случаев заболевания среди учителей или детей нет. В связи с этим процесс обучения будет продолжен. В то же время дети старше 10 лет (учащиеся 5-12 классов) должны постоянно быть в масках, в том числе на уроках.

В то же время в детсадах возобновят деятельность группы для детей от 2 до 4 лет, которые посещали дошкольные учреждения до пандемии. В график работы общественного транспорта изменения внесены не будут.

Ион Чебан отметил, что число участников мероприятий в закрытых помещениях не должно превышать 50, а в открытых также необходимо соблюдать дистанцию и все остальные меры, включая ношение масок и дезинфекцию рук. Эти же правила, а также термометрия остаются действительными для магазинов, рынков и других заведений.