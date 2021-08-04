Важно! С завтрашнего дня меняются правила въезда в Украину для иностранцев

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Всем иностранным гражданам, независимо от возраста и страны прибытия, для въезда в Украину нужно иметь полис страхования, выданный компанией, зарегистрированной или имеющей представительство в Украине. Документ покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на весь срок пребывания в Украине.

Кроме того, для въезда нужно иметь один из указанных документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ для экстренного применения: Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson’s Janssen, AstraZeneca/Vaxzevria, AstraZeneca/Covishield (India), AstraZeneca/SKBio (South Korea), Moderna/Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac) – это может быть международный, внутренний или иностранный сертификат вакцинации; или

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (RAT, Ag), который сделан не более чем за 72 часа до въезда; или

отрицательный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о перенесённом заболевании и антителах к COVID-19 для въезда не принимаются.

Дети до 12 лет не нуждаются в справках о тестировании.

Если сертификат о вакцинации отсутствует, иностранец устанавливает приложение “Вдома” и обязуется начать самоизоляцию через 72 часа после въезда. За это время у гражданина будет возможность или покинуть страну (без сдачи дополнительных тестов), или пройти ПЦР-тестирование, или сделать экспресс-тест на антиген. В случае получения отрицательного результата самоизоляция не применяется. Если иностранец не может или отказывается устанавливать мобильное приложение “Вдома”, ему будет отказано в пересечении государственной границы.

Если в течение 72 часов с момента пересечения границы иностранец не покинул страну и не получил отрицательный результат теста, то он обязан самоизолироваться на 10 дней в месте, указанном во время авторизации в приложении “Вдома”. Досрочно прекратить самоизоляцию можно, получив отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Невакцинированные граждане (кроме предусмотренных исключений), которые будут направляться из России или Индии (в том числе транзитом) и находились на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней, должны будут придерживаться самоизоляции 14 дней и не смогут сделать тест в Украине, чтобы избежать или сократить срок самоизоляции.

Более подробную информацию о правилах въезда и транзита территории Украины можно узнать здесь.

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