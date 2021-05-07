Важно! С 11 мая в Молдове начинается вакцинация от коронавируса всех желающих

Важно! С 11 мая в Молдове начинается вакцинация от коронавируса всех желающих

Во вторник, 11 мая, в Молдове начнётся третий этап вакцинации от коронавируса. В его рамках прививку смогут получить все желающие, по запросу. Соответствующее решение сегодня принял Национальный комитет по координации действий по иммунизации населения. 

Как пишет Index, на следующей неделе будет запущена национальная платформа для регистрации на вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта. На первом этапе были привиты медицинские работники, а на втором – люди, входящие в группы риска, включая пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями.

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