Важно: режим ЧП в области здравоохранения в Молдове продлевается до 15 февраля

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Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью под председательством врио премьера Аурелиу Чокоя.

До 15 февраля остаётся в силе запрет на деятельность ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и других подобных заведений. Кафе и рестораны могут работать только с 7:00 до 22:00. Это касается всех заведений общественного питания: на заправках, в торговых центрах, аэропорту и так далее.

Деятельность кинотеатров, концертных залов и домов культуры также запрещена. Могут работать только театры – при соблюдении принятых ранее предписаний.

С 16 января возобновляется проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без зрителей, а также в закрытых помещениях.

Сохраняется спецрежим работы государственных и частных учреждений. Министерства, Госканцелярия, другие органы будут работать с 7:30 до 16:00 с обеденным перерывом с 12:00 до 12:30. Также остаются в силе правила пересечения границы.

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