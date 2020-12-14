Важно: правительство одобрило инициативу ПСРМ о предоставлении помощи пенсионерам

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Инициатива Игоря Додона и Партии социалистов о предоставлении по 1000 леев на Пасху получателям пенсий и социальных пособий ниже 4000 леев в месяц была одобрена правительством. Соответствующее решение кабинет министров принял на сегодняшнем заседании.

Таким образом, помощь могут получить более 690 тысяч граждан. Окончательное решение по этому поводу предстоит принять парламенту. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что, в зависимости от ситуации, правительство рассмотрит возможность предоставления финансовой помощи в 2021-м году ещё один раз (помимо Пасхи).

Напомним, что в этом году пенсионеры и бенефициары социальных пособий получили помощь по инициативе Игоря Додона дважды: по 700 леев в начале года и по 900 в октябре.

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