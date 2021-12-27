Важно! ПЦР-тест на коронавирус остаётся обязательным для въезда в Румынию

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Несмотря на то, что Республика Молдова вошла в “зелёную зону”, ПЦР-тест на коронавирус остаётся обязательным условием для въезда в Румынию.

Таким образом, граждане, которые въезжают в Румынию из стран, не входящих в ЕС, должны предъявить следующие документы: сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку о перенесённой за последние 6 месяцев болезни, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Если тест отсутствует, человек будет помещён на карантин.

Он будет длиться 10 дней для тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом последние полгода, но предъявил на границе отрицательный результат ПЦР-теста. А граждане, которые не вакцинировались, не переболели и не сделали ПЦР-тест, будут обязаны соблюдать карантин 14 дней.

Напомним, что с 20 декабря граждане, въезжающие в Румынию, должны заполнять специальную электронную форму. В документе нужно указать страны, в которых человек находился до въезда в Румынию.

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