Важно! Одну из остановок в центре Кишинёва временно переместили

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня начались работы по обустройству тротуара на улице Александра Пушкина (по правой стороне) между бульваром Штефана чел Маре и улицей Митрополит Варлаам. Жителей столицы призывают обходить данную зону и быть особенно внимательными при переходе дороги вблизи этого участка.