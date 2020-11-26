Важно! Одну из остановок в центре Кишинёва временно переместили

Важно! Одну из остановок в центре Кишинёва временно переместили
Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня начались работы по обустройству тротуара на улице Александра Пушкина (по правой стороне) между бульваром Штефана чел Маре и улицей Митрополит Варлаам. Жителей столицы призывают обходить данную зону и быть особенно внимательными при переходе дороги вблизи этого участка.  

В связи с проведением работ остановка общественного транспорта, отмечают в муниципалитете, была временно перемещена. Она находится в периметре улиц Митрополит Варлаам – Колумна.
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