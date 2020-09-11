Важно! Обновлён список стран “красной зоны” (ДОКУМЕНТ)

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило сегодня список стран, по возвращении из которых в Молдову требуется соблюдение режима самоизоляции. Документ охватывает 54 государства и будет действовать ближайшие две недели.

В список вошли: Франция, Испания, Румыния, Украина, США, Израиль, Индия, Хорватия, Албания, Армения, Казахстан, ряд стран Латинской Америки и Африки. Лица, въезжающие на территорию Молдовы из этих стран, определенных как подверженных повышенному риску передачи COVID-19, должны будут заполнить эпидемиологические карточки и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Лица, прибывшие из стран “зеленой зоны”, которых нет в данном списке, освобождаются от карантина.

Список обновляется каждые 14 дней в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

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