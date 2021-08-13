Важно! Некоторые жители Центра, Буюкан и Рышкановки останутся на 4 дня без газа: список адресов

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 16 августа (09.00) по 20 августа (17.00) будет приостановлена подача газа некоторым потребителям, в том числе экономическим агентам, в секторах Центр, Буюканы и Рышкановка.

Такая мера предпринята компанией “Chișinău – Gaz” в связи с выполнением работ по замене клапана на улице Петру Мовилэ.

Полный список домов, которые будут лишены газа, представлен ниже.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.