Важно! Меняется график работы всех подразделений Агентства госуслуг

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Все территориальные подразделения Агентства государственных услуг меняют график работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с понедельника по субботу приём граждан будет осуществляться с 7.30 до 16.00, без перерыва на обед. Подробности о работе каждого подразделения можно найти здесь.

В ведомстве напоминают, что услуги предоставляются по предварительной записи. При этом обслуживание граждан в порядке живой очереди осуществляется в случаях, если нет записи на опережённое время или если записавшийся заранее клиент не явился. В случае приёма граждан из живой очереди приоритет отдается клиентам, которые запрашивают услуги для выполнения в срочном порядке, а также пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и родителям с детьми.

– Вниманию граждан, чей визит был назначен в часы, которые ранее являлись рабочими! Сообщаем, что обслуживание указанных заявителей будет обеспечено в этот или другой день в соответствии с вновь установленным графиком работы, – отметили в АГУ.

Лица, записанные ранее на услуги в многофункциональные центры муниципия Кишинёв в 16.00, будут обслуживаться в установленное число и время без изменений (до 21.07.2021).

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