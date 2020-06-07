Торговые центры в Кишиневе будут работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. В выходные они будут закрыты. Соответствующее решение было принято муниципальной комиссией по общественному здоровью.



Был утвержден и новый график работы рынков. В то же время с 9 июня прием граждан государственными учреждениями в столице будет приостановлен на весь период ЧП в общественном здравоохранении.

Напомним, с 8 июня в Молдове будет возобновлена деятельность торговых центров. Расположенные в них заведения общественного питания, развлекательные заведения и кинотеатры остаются закрытыми.

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