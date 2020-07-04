Важная информация: регулярное авиасообщение с Россией закрыто минимум до 1 августа

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Посольство РФ в РМ выступило с комментариями и уточнениями в связи с появившейся в СМИ информацией относительно международного авиасообщения с Россией.

Таким образом, Посольство сообщает следующее:

Россия не открыла регулярное авиасообщение с Молдовой. До 1 августа действует запрет на пересечение российской границы (может быть продлён).

Вылететь в Российскую Федерацию могут только граждане России на специальных вывозных рейсах. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на портале “Госуслуги” (https://www.gosuslugi.ru/) и записаться в листе ожидания (http://www.gosuslugi.ru/395431/1). В настоящий момент вывозных рейсов нет, Посольство прорабатывает возможность их организации в июле.

Информация о рейсах незамедлительно выставляется в телеграм-канале Минкомсвязи (https://t.me/Moldova_rf_covid19), на сайт и страницу Facebook Посольства.

Посольство России в Молдове не продаёт билеты и не осуществляет регистрацию на авиарейсы молдавских компаний.

Не существует списка Посольства на вылет в Россию.

Посольство не выдаёт справки о разрешении въезда в Россию.

В случае отмены рейсов молдавскими авиакомпаниями, отказе в посадке на рейсы в Россию по проданным ими билетам, обращаться следует исключительно к авиакомпаниям.

Роспосольство не несёт ответственность за проданные авиакомпаниями билеты на коммерческие рейсы.

Список пассажиров на конкретные рейсы формируется исходя из возможности субъекта РФ и расположенных по соседству с регионом прилёта соблюдения мер обсервации и контроля за самоизоляцией граждан.

Учитывая ограничение по пересечению российской границы, приоритетное право воспользоваться вывозным рейсом имеют граждане РФ: прибывшие на территорию Молдовы по российскому паспорту после 1 января 2020 года; не имеющие постоянного места жительства в Молдове; находящиеся в длительной командировке.

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