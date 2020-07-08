Важная информация: оформить получение пенсии можно по доверенности

Важная информация: оформить получение пенсии можно по доверенности

Право на получение пенсии может быть оформлено в том числе по доверенности. Соответствующая поправка к Закону о государственной пенсионной системе была утверждена сегодня правительством.

Согласно проекту, заявление о выходе на пенсию и необходимые документы можно подать в территориальную кассу социального страхования из дома, в том числе по доверенности.

Данная поправка позволит подать заявление на пенсию гражданам с проблемами здоровья, а также тем, кто находится за границей и не может вернуться в страну в связи пандемией.

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